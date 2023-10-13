Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri MAÇ ÖZETİ | Fransa Hollanda'yı Mbappe'nin golleriyle mağlup etti
Giriş Tarihi: 14.10.2023 01:05 Son Güncelleme: 14.10.2023 01:10

MAÇ ÖZETİ | Fransa Hollanda'yı Mbappe'nin golleriyle mağlup etti

MAÇ ÖZETİ | Fransa Hollanda’yı Mbappe’nin golleriyle mağlup etti

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. EURO 2024 Elemeleri B Grubu'nda Hollanda evinde Fransa'yı konuk etti. İlk maçı 4-0 kazanan Fransa, bu maçı da Mbappe'nin attığı gollerle 2-1'lik skorla kazandı ve EURO 2024'e gitmeyi garantiledi. Mbappe ise attığı golle Fransa tarihine geçti.

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. B Grubu'nda Hollanda ile Fransa karşı karşıya geldi. Maça daha etkili başlayan Fransa, 7. dakikada golcüsü Kylian Mbappe ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Fransa, 57. dakikada Mbappe'nin müthiş golüyle skoru 2-0 yaptı. Son dakikalarda baskılı taraf olan Hollanda ise 83. dakikada Quilindschy Hartman ile skoru 2-1'e getirdi ancak maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Fransa karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Fransa bu galibiyetin ardından EURO 2024'e gitmeyi garantilemiş oldu.

MBAPPE FRANSA TARİHİNDE 4. SIRAYA YÜKSELDİ

Kylian Mbappe, bu maçtaki golleriyle birlikte Fransa futbol tarihinde en çok gol atan 4. futbolcu oldu.



FRANSA'DA EN ÇOK GOL ATANLAR

54 - Olivier Giroud
51 - Thierry Henry
44 - Antonine Griezmann
42 - Kylian Mbappe

Bu sonucun ardından Fransa, 18 puana yükseldi ve EURO2024'e katılmayı garantiledi. Hollanda 9 puanda kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el koyma kararı! Yurt dışına çıkış yasağı da getirildi!
Son dakika: İsrail'den kara harekatı hazırlığı! Gazze'ye tanklarla baskın
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İsrail'den soykırım: Hastaneleri vuracağız! Fosfor bombalarıyla hedef aldılar
Başkan Erdoğan'dan Gazze tepkisi: En temel insan haklarının ihlalidir!
ABD Başkanı Biden yine sosyal medyanın dilinde! Merdivenden düşüyordu
Türkiye'deki o üniversitede 26 akademisyen dünya sıralamasında
14 Ekim Güneş Tutulması'na dikkat! Hayatı kökten değişecek o burç...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan ABD'ye 'Suriye' tepkisi: Aramızda güvenlik sorunu var
2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, San Marino'yu 5 golle geçti
ARKADAŞINA GÖNDER
MAÇ ÖZETİ | Fransa Hollanda'yı Mbappe'nin golleriyle mağlup etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA