MAÇ ÖZETİ | Fransa Hollanda’yı Mbappe’nin golleriyle mağlup etti

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. B Grubu'nda Hollanda ile Fransa karşı karşıya geldi. Maça daha etkili başlayan Fransa, 7. dakikada golcüsü Kylian Mbappe ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıya da etkili başlayan Fransa, 57. dakikada Mbappe'nin müthiş golüyle skoru 2-0 yaptı. Son dakikalarda baskılı taraf olan Hollanda ise 83. dakikada Quilindschy Hartman ile skoru 2-1'e getirdi ancak maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Fransa karşılaşmayı 2-1 kazandı.
FRANSA'DA EN ÇOK GOL ATANLAR
54 - Olivier Giroud
51 - Thierry Henry
44 - Antonine Griezmann
42 - Kylian Mbappe
Bu sonucun ardından Fransa, 18 puana yükseldi ve EURO2024'e katılmayı garantiledi. Hollanda 9 puanda kaldı.