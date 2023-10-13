MAÇ ÖZETİ | Fransa Hollanda’yı Mbappe’nin golleriyle mağlup etti

İkinci yarıya da etkili başlayan Fransa, 57. dakikada Mbappe'nin müthiş golüyle skoru 2-0 yaptı. Son dakikalarda baskılı taraf olan Hollanda ise 83. dakikada Quilindschy Hartman ile skoru 2-1'e getirdi ancak maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Fransa karşılaşmayı 2-1 kazandı.