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Giriş Tarihi: 14.10.2023 11:55 Son Güncelleme: 14.10.2023 12:01

Beşiktaş'tan Eric Bailly için sakatlık açıklaması!

AA
Beşiktaş’tan Eric Bailly için sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, Eric Bailly’in kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm ve sağ uyluk arka adalesinde gerilme ile ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, İstanbulspor ile oynanan Süper Lig mücadelesinin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcunun MR görüntülemesinin yapıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile oynadığı maçta ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Eric Bailly'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm ve sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Eric Bailly'in tedavisine sağlık ekiplerimizce devam edilmektedir."

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Beşiktaş'tan Eric Bailly için sakatlık açıklaması!
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