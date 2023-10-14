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Giriş Tarihi: 14.10.2023 15:52 Son Güncelleme: 14.10.2023 16:01

Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi ibra edildi

AA
Galatasaray’da Dursun Özbek yönetimi ibra edildi

Galatasaray'da Dursun Özbek yönetiminin 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemi faaliyetleri oy birliğiyle ibra edildi.

Galatasaray Kulübünde yönetim kurulunun 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemi faaliyetleri oy birliğiyle ibra edildi. Sarı-Kırmızılı kulübün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un yaptığı sunumların ardından kulübün 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan raporlarla ilgili görüşmelere geçildi.

Görüşmeler bölümünde yapılan konuşmalardan sonra yönetim ve denetim kurullarının ibrası üyelerin oyuna sunuldu. Yapılan oylamada yönetim ve denetim kurulları, oy birliğiyle ibra edildi.

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Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi ibra edildi
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