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Giriş Tarihi: 14.10.2023 11:43

Kylian Mbappe, Michel Platini’yi geçti

İHA
Kylian Mbappe, Michel Platini’yi geçti

Fransa, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda deplasmanda Hollanda’yı 2-1 mağlup etti. Mücadelede 2 gol kaydeden 24 yaşındaki yıldız futbolcu Kylian Mbappe, Fransız efsane Michel Platini’yi geçerek milli takımda gol sayısını 42’ye yükseltti.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Fransa, deplasmanda Hollanda ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanan Fransa, 6'da 6 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi. Mücadelenin 7. ve 53. dakikalarında 2 gol kaydeden 24 yaşındaki futbolcu Kylian Mbappe, milli takım ile toplamda 42 gole ulaştı.

Mbappe, bu sonuçla birlikte Fransız efsane Michel Platini'yi geride bırakarak en golcü 4. Fransız futbolcu oldu. Listede 54 golle zirvede Olivier Giroud bulunurken, onu 51 golle Thierry Henry, 44 golle ise Antoine Griezmann takip ediyor.

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Kylian Mbappe, Michel Platini’yi geçti
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