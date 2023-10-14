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Giriş Tarihi: 14.10.2023 11:34 Son Güncelleme: 14.10.2023 11:42

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'dan takıma: Başardık yine başaracağız

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı’dan takıma: Başardık yine başaracağız

Abdullah Avcı, Trabzonsporlu futbolcuları bu sözlerle motive etti. Takımı psikolojik açıdan toparlamak adına çalışmalara start veren deneyimli hoca, 2021-22 sezonunda kazanılan şampiyonluğa vurgu yapıp yine aynı duyguları yaşayabileceklerini söyledi.

Trabzonspor'da kilit noktadaki birçok futbolcunun milli arada takımda oluşu, Abdullah Avcı'yı mutlu etti. Talebelerini psikolojik açıdan toparlamak adına adımlar atan Avcı, oyunculara yönelik ilk konuşmasında, 2021-22 sezonunda kendisinin yönetiminde kazanılan lig şampiyonluğuna vurgu yaparak yeniden aynı başarıları yaşayabileceklerini dile getirdi.

4-3-3'TEN 4-2-3-1 SİSTEMİNE DÖNÜLÜYOR
Takımın bu sezon oynadığı tüm maçları, detaylı bir şekilde analiz eden tecrübeli çalıştırıcının, Nenad Bjelica'nın 4-3-3 formasyonunu değiştirip şampiyonluk dönemindeki 4-2-3-1 dizilişine dönmesi bekleniyor. Geçiş sürecinin sorunsuz atlatılması adına yoğun çaba harcayan Avcı'nın, ilk 11'de önemli dokunuşlar yapması da yüksek ihtimal olarak görülüyor.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'dan takıma: Başardık yine başaracağız
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