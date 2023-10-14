SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı’dan takıma: Başardık yine başaracağız

Trabzonspor'da kilit noktadaki birçok futbolcunun milli arada takımda oluşu, Abdullah Avcı'yı mutlu etti. Talebelerini psikolojik açıdan toparlamak adına adımlar atan Avcı, oyunculara yönelik ilk konuşmasında, 2021-22 sezonunda kendisinin yönetiminde kazanılan lig şampiyonluğuna vurgu yaparak yeniden aynı başarıları yaşayabileceklerini dile getirdi.
4-3-3'TEN 4-2-3-1 SİSTEMİNE DÖNÜLÜYOR
Takımın bu sezon oynadığı tüm maçları, detaylı bir şekilde analiz eden tecrübeli çalıştırıcının, Nenad Bjelica'nın 4-3-3 formasyonunu değiştirip şampiyonluk dönemindeki 4-2-3-1 dizilişine dönmesi bekleniyor. Geçiş sürecinin sorunsuz atlatılması adına yoğun çaba harcayan Avcı'nın, ilk 11'de önemli dokunuşlar yapması da yüksek ihtimal olarak görülüyor.