Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Wanda Nara'dan Icardi'yi aldattığı iddialarına yanıt geldi! "Asla ayrılmayacağız"
Giriş Tarihi: 14.10.2023 14:22

Son dakika: Wanda Nara'dan Icardi'yi aldattığı iddialarına yanıt geldi! "Asla ayrılmayacağız"

Son dakika: Wanda Nara’dan Icardi’yi aldattığı iddialarına yanıt geldi! Asla ayrılmayacağız

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, kendisine yöneltilen aldatma iddialarına yanıt verdi. Nara, eşi Icardi'yi Arjantinli rapçi L-Gante ile aldattığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Birbirimize çok bağlıyız. Mauro, sürekli evde olan bir insandır. Akşamları asla dışarı çıkmaz. Biz güçlüyüz, başkalarının ne dediğine asla kulak asmayız" dedi.

Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara Icardi'yi rapçi L-Gante ile aldattığı yönünde çıkan haberlere yöenil açıklamalarda bulundu.

"ASLA AYRILMAYACAĞIZ"

İtalyan basınına konuşan ünlü model, "Icardi'yi Arjantinli rapçi L-Gante ile aldattığı şeklindeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Okuduğunuzdan daha sıkıcı bir çiftiz. Birbirimize çok bağlıyız. Mauro, sürekli evde olan bir insandır. Akşamları asla dışarı çıkmaz. Biz güçlüyüz, başkalarının ne dediğine asla kulak asmayız. Sizi temin ederim ki, hiçbir ihanet olmadı ve asla ayrılmadık. Yanımda onun gibi bir eş, bir arkadaş ve ciddi bir baba olduğu için çok mutluyum. Biz asla ayrılmayacağız" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el koyma kararı! Yurt dışına çıkış yasağı da getirildi!
Hastane yöneticisinin cinayetinde sır perdesi aralandı!
O kadınla boşuna yarışmasın
Son dakika: İsrail'den kara harekatı hazırlığı! Gazze'ye tanklarla baskın
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, San Marino'yu 5 golle geçti
Türkiye'deki o üniversitede 26 akademisyen dünya sıralamasında
Göz göre göre soykırım
ABD Başkanı Biden yine sosyal medyanın dilinde! Merdivenden düşüyordu
Sadece Hamas’ı değil, insanlığı ve Müslümanları yok etmek!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Wanda Nara'dan Icardi'yi aldattığı iddialarına yanıt geldi! "Asla ayrılmayacağız"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA