TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Süper Kupa ve Montella açıklaması





"SUUDİ ARABİSTAN'DA MAÇ YAPMAK İMAJ OLARAK DA ÇOK DEĞERLİ"

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmasının Türk futbolunun marka değerine katkı sağlayacağını söyleyen Başkan Büyükekşi, bu süreci kulüplerle beraber yürüttüklerini belirterek, "Süper Kupa maçı neden Suudi Arabistan'da oynanacak' diyorlar. Biz önce kulüplerimizle konuştuk, istiyoruz dediler. Biz de bunun üzerine Suudi Arabistan ile görüşmelere başladık. Şu anda Suudi Arabistan'da maç yapmak sadece ekonomik değil imaj olarak da çok değerli. Neymar, Ronaldo ve birçok dünya yıldızı Suudi Arabistan'da oynuyor. Suudi Arabistan, İtalyanlar ve İspanyollar ile 5 yıllık anlaşma yapmış. Hakemimiz Halil Umut Meler de Suudi Arabistan'da maç yönetti. Suudi Arabistan 2034 FIFA Dünya Kupası'na aday oldu. Yüzde 90 da alacaklar. Biz de desteğimizi açıkladık. Biz Süper Kupa'yı Almanya'da yapmak istedik. Almanya, güvenlik gerekçesiyle iki Türk takımının maç yapmasına izin vermedi. İngiltere'de yapalım dedik; aynı durum. Hiçbir Avrupa ülkesi izin vermiyor. Azerbaycan, 'Gelin biz de yapın' diyor ancak orada da para yok. Suudi Arabistan 120 milyon dolar gibi paralar ödeyerek dünya yıldızlarını ülkesine transfer ediyor. Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'da düzenlememiz Türk futbolunun marka değeri için faydalı olacak."



Suudi Arabistan ile henüz bir anlaşma yapmadıklarını aktaran Büyükekşi, "Bizden duymadığınız başkalarının söylediği şeylere inanmayın. Kulüplerimiz tarafında bir sorun yok ancak biz kulüplerimize daha fazla nasıl bir getiri sağlarız, onun peşindeyiz. Bunun için ülkeleri yarıştırıyoruz. Belki Suudi Arabistan ile anlaşamayacağız. O zaman olmamış bitmemiş şeyin neyini anlatacağım kamuoyuna. Bazı kesimler de Süper Kupa maçı 30 Aralık'ta oynanır mı diye eleştiriyor. Biz bunu da kulüplerimize sorduk ve kabul ettiler. Hatta 31 Aralık'ta bile futbolcular oynuyor. Artık bunları geçmemiz lazım dediler. Suudi Arabistan ile anlaşırsak açıklarız. Nasıl anlaştık, ne yaptık. Şu şu avantajları olacak diye. İlk kez olan bir şey de değil. Daha önce Katar'da bir Süper Kupa finali oynandı. Biz hem Türk futbolunun, hem Süper Lig'in imajı, hem de takımlarımızın ekonomik olarak daha fazla fayda görmesi için uğraşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



"HAKEM HATALARI TÜRKİYE'YE MAHSUS DEĞİL"

Mehmet Büyükekşi, hakem hatalarının başka ülkelerde de yaşandığını vurgulayarak, "Hakem hataları Türkiye'ye mahsus değil. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de Liverpool-Tottenham maçında Liverpool'un attığı golde yardımcı hakem ofsayt gerekçesiyle bayrağı çekti. Ancak VAR'daki hakemler bu bayrağı görmeyip, hakemin de gol verdiğini zannederek, kulaklıktan 'Kararın doğru' dedi. VAR'daki hakemler golün iptal edildiğini anladıklarında durum çok geçti. Büyük bir hata sonucunda Liverpool'un golü sayılmadı. Hakem Akademisi kurduk. 7 yıldır ücretlerine zam yapılmayan hakemlerimize zam yaptık. Maç başı ücretlerine zam yaptık. Şöyle bir sistem vardı. MHK değişince 81 ilin İl hakem Başkanı'nın hepsi değişiyor. Yeni gelen MHK başkanı hepsini değiştiriyor. Yetkisi var, o atıyor çünkü. Biz şimdi bunu değiştirdik. Talimatı değiştirdik. Bundan sonra ilk hakem kurulu başkanları atama ile olmayacak. İmtihan açıklıyoruz. Önce müracaat edecekler. Ondan sonra yazılı imtihana giriyorlar. Ondan sonra psikoteknik testlere ardından mülakata giriyor. Mülakat bir kurul tarafından yapılıyor. Ondan sonra o hakem oraya gelmeye hak kazanınca iki yıl orada kalacak. Kimse onu değiştiremeyecek. İki yıl sonra aynı şey olacak. Hakemliğe başlama yaşını 15'e düşürdük. Psikoteknik testlere daha başta başlayacağız. Bu kuralların hepsi UEFA konvansiyoneli tarafından koyulan kurallar. Biz ona göre ona hareket ediyoruz. Bazı şeylerin bugünden yarına olması mümkün değil. Zaman lazım. Bizim 1. Lig'den yukarı çıkardığımız 4 tane hakem var. Diğerlerinin hepsi eski hakem. Bir yandan da eliyoruz. Şu ana kadar aşağı yukarı 5 tane eledik. Aralık ayında tekrar klasman olacak. Bazıları yine çıkacak bazıları düşecek. Gençleştiriyoruz. Ama sabrımız yok. Hep kafamızın arkasında bize komplo yapılıyor gibi düşünceler var" diye konuştu.



"BİR PROJEMİZ DAHA VAR; HAKEM KOÇU ATIYORUZ"

Hakemliğin cazip hale gelmesi için çalıştıklarını dile getiren Büyükekşi, şunları kaydetti:



"Avrupa yeni hakemler bulmakta büyük problem yaşıyor. Avrupa'da 50 bin hakem eksik. 270 bin hakem olması lazım, 220 bin hakem var. UEFA'dan da destek alıyoruz, Türkiye'de de başlıyoruz. Avrupa'da başlayacaklar. Hakemliğin cazip hale gelmesi için özendirici reklamlara, duyurulara, üniversitelerle iş birliği yapacağız. VAR hakemliğimiz için yabancı hocamız var. UEFA'nın en iyi VAR hakem eğitimcisi. İki haftada bir geliyor, 4-5 gün kalıyor. Maçları VAR hakemlerimizle beraber izliyorlar. Maçtan sonra hemen nerede doğru nerede yanlış yaptığını hakemimize gösteriyor. Performans ölçümü için de Hollandalı yabancı bir hoca getirdik. Ağustos ayı ile şu ay arasında hakemlerimizin kondisyon performanslarında çok büyük bir iyileşme var. Dijital saatlerle hakemlerin bütün çalışmaları antrenmanları takip ediliyor. Bir projemiz daha var; hakem koçu atıyoruz. Bu hakem koçuna 2 veya 3 tane hakem vereceğiz. Bu hakem koçu hakemin maçını canlı ya da televizyondan takip edip hakemin hatalarını analiz uzmanına çıkarttıracak. Bir veya iki gün sonra hakem akademiye gelecek. Burada hakem koçu ile hakem o maçı beraber tekrar izleyecek. Hakemin yaptığı hatalarını gösterecek. Neler yapması gerektiğini anlatacak. Bu her hafta düzenli olarak yapılacak. Bire bir eğitim olacak."