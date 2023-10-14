Türkiye maçında büyük skandal! Hakem Hırvatça bilmediği için ucuz kurtuldu...

Hırvat basını, Türkiye'ye 1-0 yenilen Hırvatistan'da Luka Modric'in maç içinde hakem Anthony Taylor'a "Kör anneni s... o... ç..." ifadelerini kullandığını yazdı.

HAKEM HIRVATÇA BİLMEDİĞİ İÇİN UCUZ KURTULDU

Hırvatça bilmeyen hakem Anthony Taylor, Modric'in söylediklerini pozisyona tepki olarak yorumlarken deneyimli futbolcuya sadece sarı kart verdi. Dünyaca ünlü futbolcunun bu kadar ağır küfür etmesi tepki çekti.

"TÜRKLER BİZDEN DAHA İYİYDİ"

Modric, Türkiye maçının ardından yaptığı açıklamada, "Türkler bizi şaşırtmadı. Kaliteli bir takım olduklarını biliyorduk. Kaybettik, bazen bu tür kayıplar oluyor. İtiraf etmeliyiz ki rakibimiz bizden daha iyiydi. Paniğe gerek yok. Kendimize güveniyoruz. Zorlu maçlarımız var. Özellikle de Galler'e karşı hata yapma şansımız yok." demişti.