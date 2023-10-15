Boey için zaman var!

Montella, A Milli Takım’a alınması konuşulan Fransız yıldızı yorumladı: Letonya maçı için “Sabırlı davranacağız” diyen İtalyan hoca, G.Saraylı oyuncu konusunda FIFA kurallarını hatırlatıp “Boey, 2 yıldır Türkiye’de. Zamanı gelince konuşuruz” ifadesini kullandı
AMilli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 elemelerinde bugün oynayacağımız Letonya maçı öncesi soruları yanıtladı. Galibiyet dışındabir şey düşünmediklerini belirten İtalyanhoca, şu ifadeleri kullandı:
Hırvatistan galibiyetine değer katmak için Letonya maçını kazanmalıyız. İştahlı bir oyuncu grubuyla çalışıyoruz. Sahanın dışında da elinden geleni veren bir grup var. Bensadece onlara yol gösteriyorum. Onlar da sahayaperformanslarını yansıtıyor. Letonya maçında devamlılığı getirmemiz gerekiyor. Sahada nasıl bir duruş sergilediğimiz önemli.
FARKLI BİR STRATEJİ UYGULAYACAĞIZ
(Sacha Boey'in Türk vatandaşlığına geçmesi durumunda Milli Takım'a çağırıp çağırmayacağı sorusuna) Sacha Boey çok iyi bir futbolcu. FIFA kurallarını yanlış hatırlamıyorsam,bir futbolcunun kimlik değiştiripo ülkenin milli takımında oynaması içinorada 5 yıl geçirmesi gerekiyor. Boey, 2 yıldır Türkiye'de. Zamanı gelince konuşuruz.
Çok farklı bir maça çıkacağız, rakibimiz yaş ortalaması genç olan bir takım. Fiziğe dayalı olan birmaç olacak. Sabırlı olacağızama daha hızlı top çevirmemizgerekiyor. Oyun planlarımızıona göre uygulayacağız.
'DAHA YOLUN ÇOK BAŞINDAYIM'
Montella ile birlikte basın toplantısına çıkan Barış Alper Yılmaz, hakkındaki transfer haberleriyle ilgili konuştu. Galatasaraylı oyuncu, "Transferhaberlerini görmek güzel amayolun daha çok başındayım.Daha çok çalışmam gerektiğinide iyi biliyorum. Eksiklikleriminüstesinden geleceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.