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Giriş Tarihi: 15.10.2023

Boey için zaman var!

Boey için zaman var!

Montella, A Milli Takım’a alınması konuşulan Fransız yıldızı yorumladı: Letonya maçı için “Sabırlı davranacağız” diyen İtalyan hoca, G.Saraylı oyuncu konusunda FIFA kurallarını hatırlatıp “Boey, 2 yıldır Türkiye’de. Zamanı gelince konuşuruz” ifadesini kullandı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 elemelerinde bugün oynayacağımız Letonya maçı öncesi soruları yanıtladı. Galibiyet dışında bir şey düşünmediklerini belirten İtalyan hoca, şu ifadeleri kullandı:
Hırvatistan galibiyetine değer katmak için Letonya maçını kazanmalıyız. İştahlı bir oyuncu grubuyla çalışıyoruz. Sahanın dışında da elinden geleni veren bir grup var. Ben sadece onlara yol gösteriyorum. Onlar da sahaya performanslarını yansıtıyor. Letonya maçında devamlılığı getirmemiz gerekiyor. Sahada nasıl bir duruş sergilediğimiz önemli.

FARKLI BİR STRATEJİ UYGULAYACAĞIZ
(Sacha Boey'in Türk vatandaşlığına geçmesi durumunda Milli Takım'a çağırıp çağırmayacağı sorusuna) Sacha Boey çok iyi bir futbolcu. FIFA kurallarını yanlış hatırlamıyorsam, bir futbolcunun kimlik değiştirip o ülkenin milli takımında oynaması için orada 5 yıl geçirmesi gerekiyor. Boey, 2 yıldır Türkiye'de. Zamanı gelince konuşuruz.
Çok farklı bir maça çıkacağız, rakibimiz yaş ortalaması genç olan bir takım. Fiziğe dayalı olan bir maç olacak. Sabırlı olacağız ama daha hızlı top çevirmemiz gerekiyor. Oyun planlarımızı ona göre uygulayacağız.

'DAHA YOLUN ÇOK BAŞINDAYIM'
Montella ile birlikte basın toplantısına çıkan Barış Alper Yılmaz, hakkındaki transfer haberleriyle ilgili konuştu. Galatasaraylı oyuncu, "Transfer haberlerini görmek güzel ama yolun daha çok başındayım. Daha çok çalışmam gerektiğini de iyi biliyorum. Eksikliklerimin üstesinden geleceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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