Boey için zaman var!

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 elemelerinde bugün oynayacağımız Letonya maçı öncesi soruları yanıtladı.Hırvatistan galibiyetine değer katmak için Letonya maçını kazanmalıyız. İştahlı bir oyuncu grubuyla çalışıyoruz. Sahanın dışında da elinden geleni veren bir grup var.Letonya maçında devamlılığı getirmemiz gerekiyor. Sahada nasıl bir duruş sergilediğimiz önemli.(Sacha Boey'in Türk vatandaşlığına geçmesi durumunda Milli Takım'a çağırıp çağırmayacağı sorusuna) Sacha Boey çok iyi bir futbolcu.Boey, 2 yıldır Türkiye'de. Zamanı gelince konuşuruz.Çok farklı bir maça çıkacağız, rakibimiz yaş ortalaması genç olan bir takım.Montella ile birlikte basın toplantısına çıkan Barış Alper Yılmaz, hakkındaki transfer haberleriyle ilgili konuştu. Galatasaraylı oyuncu,ifadelerini kullandı.