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Giriş Tarihi: 15.10.2023 15:08

Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

DHA
Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Maltepe'de bacanağı tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün sabah saatlerinde İdealtepe Mahallesi, Fundalar Çıkmazı Sokak'ta 4 katlı binanın dördüncü katında meydana geldi. Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldız ve bacanağı Malik A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Malik A. yanında bulunan silahıyla bacanağı Yunus Yıldız'a 8 el ateş açtı, kurşunların isabet ettiği Yunus Yıldız kendi imkanlarıyla gittiği hastane önünde hayatını kaybetti.

Yunus Yıldız bugün Bağcılar Çiftlik Demircan Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yıldız'ın cenazesine Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, futbolcululardan takım kaptanı Levent Mercan, Nazım Sangare, Salih Dursun ve Serdar Dursun katıldı.

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Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldız son yolculuğuna uğurlandı
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