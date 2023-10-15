Gençlik ve Spor Bakanı Bak: “Almanya kapılarını aralamış olduk”

"Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen bir insan olduğu için spora yaptığımız yatırımlar bizi avantajlı bir noktaya getirdi. Bu nedenle de gururluyuz. Takımımız ile gururluyuz, ülkemiz ile gururluyuz, gençlerimizle gururluyuz. Milletimize de bu sevinci yaşattığımız için mutluyuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Futbol Federasyonu Başkanımıza, yönetimine, ekibine herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. Cumhurbaşkanımız soyunma odasında sporcularımızı tebrik etti, maçı da takip etmiş. Konya'nın taraftarlarına teşekkür ediyoruz. Coşkuyla bizi desteklediler. Yolumuz açık olsun. Almanya'da görüşmek üzere diyorum. Almanya da bizim evimiz gibi, oradaki gurbetçi vatandaşlarımız güzel bir destekle beraber bu takımın iyi şeyler yapacağına inanıyoruz. Hoca değişimi de olumlu yansıdı. Güzel sonuçlar aldı, hayırlı olsun diliyorum.





BÜYÜKEKŞİ: "MUTLU VE GURURLUYUZ"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise mutlu ve gururlu olduklarını aktararak, "100. yılda iki Avrupa Şampiyonası'nı garantilemiş olduk. Böylelikle 100. yılı taçlandırmış olduk. Almanya'da 2024 yılında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na çok güzel 2 galibiyetle, 6 puanla gitmeyi garantilemiş olduk. Salı günü 2032 yılındaki şampiyonayı İtalya ile Türkiye birlikte düzenlemeyi hakkını aldık. Bugün de 2024'ü garantiledik. İnşallah darısı bundan sonraki 2028'e. Sürdürülebilir bir başarı istiyoruz. Geçici bir başarı istemiyoruz. Bundan sonraki hedef artık Almanya, orada başarılı olup gruplardan çıkabilmek ve sürdürülebilir bir başarı elde etmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın çok büyük desteği var. 2032 yılında Avrupa Şampiyonası'nı düzenleme yetkisini almamızın en büyük etkisi yapılan 38 tane stat, yollar, köprülerdir. İtalyanlarla yaptığımız görüşmelerde 'siz hazırsınız, biz hazır değiliz' dediler. Ülkemizin bu konuda özellikle spora yaptığı yatırımlar çok önemli. Başta Cumhurbaşkanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız spora destek veriyor. Çok mutluyuz. İnşallah daha güzel günler görürüz. Konyalı futbol severlere çok teşekkür ediyorum. Futbolcularımız bana 'maçı Konya'da yapalım, Konya bize uğurlu geliyor' dedi. Gerçekten de uğurlu geldi. Türkiye'mize, Türk vatandaşlarımıza bu galibiyetler hayırlı uğurlu olsun. Hepsine armağan olsun. En büyük başarıları Türkiye hak ediyor. Cumhurbaşkanımız da tüm takımı ve teknik heyeti tebrik etti" diye konuştu.

