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Giriş Tarihi: 15.10.2023 08:48

İtalya evinde Malta'yı dörtledi

AA
İtalya evinde Malta’yı dörtledi

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 7. hafta maçları tamamlandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın elemelerinde, 7. haftanın üçüncü gününde 3 grupta 7 karşılaşma yapıldı.

Öne çıkan maçta, C Grubu'nda İtalya, konuk ettiği Malta'yı 23. dakikada Giacomo Bonaventura, 45+1. ve 64. dakikalarda Domenico Berardi ve 90+3. dakikada Davide Frattesi'nin ağları sarsmasıyla 4-0 mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

C GRUBU
Ukrayna-Kuzey Makedonya: 2-0
İtalya-Malta: 4-0

H GRUBU
Kuzey İrlanda-San Marino: 3-0
Slovenya-Finlandiya: 3-0
Danimarka-Kazakistan: 3-1

G GRUBU
Bulgaristan-Litvanya: 0-2
Macaristan-Sırbistan: 2-1

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İtalya evinde Malta'yı dörtledi
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