Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Bir şok da Bailly'den! Galatasaray derbisinde oynayacak mı?
Giriş Tarihi: 15.10.2023 09:15 Son Güncelleme: 15.10.2023 09:33

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Bir şok da Bailly'den! Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Bir şok da Bailly’den! Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Beşiktaş'ta derbi öncesinde eksiklere Eric Bailly de eklendi. 29 yaşındaki stoperin Galatasaray maçında oynaması zor...

Sakatlıklardan yana başı bu sezon çok ağrıyan Beşiktaş'ta Eric Bailly'nin de Galatasaray maçında oynaması zora girdi. Fildişili oyuncu, İstanbulspor maçında ağrı hissedip oyundan çıkarken dün çekilen MR sonrasında durumu netleşti.

29 yaşındaki futbolcunun kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm; sağ uyluk arka adalesinde de gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.

GEDSON SEVİNCİ
Sağlık heyeti tedavi sürecini başlatırken oyuncunun lige dönüşteki G.Saray maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi. Bu arada Galatasaray derbisi öncesinde Gedson Fernandes'in dün idmana katılması yüzleri güldürdü. Portekizli oyuncunun durumu yakından takip ediliyor.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Bir şok da Bailly'den! Galatasaray derbisinde oynayacak mı?
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