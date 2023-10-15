SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Bir şok da Bailly’den! Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Sakatlıklardan yana başı bu sezon çok ağrıyan Beşiktaş'ta Eric Bailly'nin de Galatasaray maçında oynaması zora girdi. Fildişili oyuncu, İstanbulspor maçında ağrı hissedip oyundan çıkarken dün çekilen MR sonrasında durumu netleşti.
29 yaşındaki futbolcunun kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm; sağ uyluk arka adalesinde de gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.
GEDSON SEVİNCİ
Sağlık heyeti tedavi sürecini başlatırken oyuncunun lige dönüşteki G.Saray maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi. Bu arada Galatasaray derbisi öncesinde Gedson Fernandes'in dün idmana katılması yüzleri güldürdü. Portekizli oyuncunun durumu yakından takip ediliyor.