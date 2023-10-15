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Giriş Tarihi: 15.10.2023 09:21 Son Güncelleme: 15.10.2023 09:37

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sahada Icardi, tribünde Barandi

Emir SOMER Emir SOMER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sahada Icardi, tribünde Barandi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye benzerliği ile herkesi şaşırtan "Mauro Barandi" lakaplı Baran Temer, SABAH Spor'a konuştu. Temer, bazen futbolcuların bile kendisini Icardi sandığını söyledi.

Galatasaray taraftarları, her maç Rams Park tribünlerini Mauro İcardi'nin 'sarı saç' stiliyle süslüyor. Saçlarını tıpkı İcardi modelinde kısa kesimle sarıya boyatan yüzlerce futbolsever tribünlerde renkli görüntüler oluştururken, en dikkat çekicisi ise Baran Temer...

Arjantinli yıldıza benzerliğiyle dikkat çeken ve lakabı 'Mauro Barandi' olan 22 yaşındaki Baran Temer her maçta hem stat dışında hem de tribünlerde taraftarların ilgi odağı. Genellikle kale arkası tribünlerde Galatasaray'ın maçlarını takip eden ve İcardi'nin gol sevinciyle SABAH objektiflerine gülümseyen Baran Temer, Aslan'da ikinci sezonunu geçiren İcardi'ye benzerliğiyle futbolcuların da ilgisini çekiyor.

İNGİLİZCE KONUŞUNCA ICARDİ SANIYORLAR!
SABAH'a konuşarak duygularını aktaran Baran Temer, "Bu benzerlikten dolayı çok mutluyum ve çok keyif alıyorum. İnsanlar beni İcardi'ye benzetiyorlar. Futbolcular da dahil... Bu nedenle dışarıda ve özellikle maçlarda çok fazla fotoğraf ve video çektirmek isteyen oluyor. Hatta bazen konuşmadığımda ve sessiz kaldığımda gerçekten İcardi zannedip benimle İngilizce konuşmaya çalışanlar bile oluyor. Ben de aynı dilde karşılık verdiğimde beni gerçekten Mauro İcardi sanıyorlar" ifadelerini kullanıyor.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sahada Icardi, tribünde Barandi
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