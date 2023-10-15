SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sahada Icardi, tribünde Barandi

İNGİLİZCE KONUŞUNCA ICARDİ SANIYORLAR!

SABAH'a konuşarak duygularını aktaran Baran Temer, "Bu benzerlikten dolayı çok mutluyum ve çok keyif alıyorum. İnsanlar beni İcardi'ye benzetiyorlar. Futbolcular da dahil... Bu nedenle dışarıda ve özellikle maçlarda çok fazla fotoğraf ve video çektirmek isteyen oluyor. Hatta bazen konuşmadığımda ve sessiz kaldığımda gerçekten İcardi zannedip benimle İngilizce konuşmaya çalışanlar bile oluyor. Ben de aynı dilde karşılık verdiğimde beni gerçekten Mauro İcardi sanıyorlar" ifadelerini kullanıyor.