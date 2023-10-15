Son dakika: Milli Takım’ın Letonya karşısındaki 11’i belli oldu! Hedef EURO 2024...

EURO 2024 Elemeleri'nde milli heyecan devam ediyor. Montella ile çıktığı ilk maçta Hırvatistan'ı mağlup eden A Milli Takım bugün Konya'da Letonya'yı ağırlıyor.
Grupta maç fazlasıyla lider olan Türkiye, bu maçı kazandığı taktirde EURO 2024'e gitmeyi garantileyecek. Kritik karşılaşma öncesinde Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu.
İKİ TAKIM 11'İ BELLİ OLDU
TÜrkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkacar, İsmail, Hakan, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper.
Letonya: | Ozols, Savalnieks, Dubra, Balodis, Ciganiks, Emsis, Saveljevs, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis
Biletleri tükenen karşılaşma için belediye tarafından toplu ulaşım seferlerine de ek yapıldı. Dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatılan şehirde futbolseverler nefeslerini tutmuş durumda.
LETONYA İLE 10. SINAV
Türkiye, Letonya ile 10. kez kozlarını paylaşacak. Deplasmanda oynanan maçı 3-2'lik skorla kazanan Milliler, son dakikalarda galibiyete ulaşmış ve 10 kişilik rakibi karşısında bir hayli zorlanmıştı. Daha önceki 9 maçın 3'ünü kazanabilen Ay-Yıldızlı ekibimize, Letonya genel olarak ters geliyor. Diğer 6 maçın 5'i berabere biterken, Letonya 1 kez galip gelebildi. Taraflar arasında Türkiye'de oynanan 3 maçta ise eşitlik bozulmamıştı.