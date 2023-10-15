Son dakika: Milli Takım’ın Letonya karşısındaki 11’i belli oldu! Hedef EURO 2024...

İKİ TAKIM 11'İ BELLİ OLDU

TÜrkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkacar, İsmail, Hakan, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper.

Letonya: | Ozols, Savalnieks, Dubra, Balodis, Ciganiks, Emsis, Saveljevs, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis

Biletleri tükenen karşılaşma için belediye tarafından toplu ulaşım seferlerine de ek yapıldı. Dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatılan şehirde futbolseverler nefeslerini tutmuş durumda.

LETONYA İLE 10. SINAV

Türkiye, Letonya ile 10. kez kozlarını paylaşacak. Deplasmanda oynanan maçı 3-2'lik skorla kazanan Milliler, son dakikalarda galibiyete ulaşmış ve 10 kişilik rakibi karşısında bir hayli zorlanmıştı. Daha önceki 9 maçın 3'ünü kazanabilen Ay-Yıldızlı ekibimize, Letonya genel olarak ters geliyor. Diğer 6 maçın 5'i berabere biterken, Letonya 1 kez galip gelebildi. Taraflar arasında Türkiye'de oynanan 3 maçta ise eşitlik bozulmamıştı.