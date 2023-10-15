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Giriş Tarihi: 15.10.2023 20:31 Son Güncelleme: 15.10.2023 20:49

Son dakika: Milli Takım'ın Letonya karşısındaki 11'i belli oldu! Hedef EURO 2024...

Son dakika: Milli Takım’ın Letonya karşısındaki 11’i belli oldu! Hedef EURO 2024...

Son dakika haberi: EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Hırvatistan'ı mağlup ederek gruptan çıkmak adına büyük bir avantaj elde eden A Milli Takım bugün Konya'da Letonya'yı ağırlıyor. Maçı kazanması halinde EURO 2024'e gidecek olan Türkiye'nin ilk 11'i de belli oldu.

EURO 2024 Elemeleri'nde milli heyecan devam ediyor. Montella ile çıktığı ilk maçta Hırvatistan'ı mağlup eden A Milli Takım bugün Konya'da Letonya'yı ağırlıyor.

Grupta maç fazlasıyla lider olan Türkiye, bu maçı kazandığı taktirde EURO 2024'e gitmeyi garantileyecek. Kritik karşılaşma öncesinde Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu.

Ayrıca bugün grupta Galler'in Hırvatistan'a kaybetmesi durumunda Ay-Yıldızlı ekip, Letonya maçından beraberlikle ayrılsa bile EURO 2024'e gidecek.

İKİ TAKIM 11'İ BELLİ OLDU

TÜrkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkacar, İsmail, Hakan, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper.

Letonya: | Ozols, Savalnieks, Dubra, Balodis, Ciganiks, Emsis, Saveljevs, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis

Biletleri tükenen karşılaşma için belediye tarafından toplu ulaşım seferlerine de ek yapıldı. Dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatılan şehirde futbolseverler nefeslerini tutmuş durumda.

LETONYA İLE 10. SINAV

Türkiye, Letonya ile 10. kez kozlarını paylaşacak. Deplasmanda oynanan maçı 3-2'lik skorla kazanan Milliler, son dakikalarda galibiyete ulaşmış ve 10 kişilik rakibi karşısında bir hayli zorlanmıştı. Daha önceki 9 maçın 3'ünü kazanabilen Ay-Yıldızlı ekibimize, Letonya genel olarak ters geliyor. Diğer 6 maçın 5'i berabere biterken, Letonya 1 kez galip gelebildi. Taraflar arasında Türkiye'de oynanan 3 maçta ise eşitlik bozulmamıştı.

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Son dakika: Milli Takım'ın Letonya karşısındaki 11'i belli oldu! Hedef EURO 2024...
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