Zaniolo'nun avukatı Gianluca Tognozzi'den açıklama geldi! "Alacağı ceza..."

İtalya basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan Tognozzi, Nicolo Zaniolo'nun hiçbir futbol maçına bahis oynamadığını ifade etti.
İşte İtalyan avukatın açıklamaları...
Bizim için buradaki risk nedir? Birkaç yüz Euro'luk ceza. Ancak oyuncunun reputasyonuna verilen zarar çok büyük. Bunu sadece finansal cezalarla açıklayamayız."
İtalyan haber ajansı ANSA'da yer alan haberde ise Zaniolo'nun, adı geçen diğer isimlere göre daha ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduğu öne sürülmüştü.
24 yaşındaki yıldızın, sadece bahis oynamakla kalmadığı aynı zamanda bunu organize ettiği iddia edilmişti.
ERDEN TİMUR: ZANIOLO İLE KONUŞTUM, BEKLEYİP GÖRECEĞİZ
Bu arada Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da Aston Villa'ya kiraladıkları ve hakkında bahis soruşturması başlatılan Nicolo Zaniolo ile ilgili konuştu.
Timur, "Zaniolo ile görüştük. Kesinlikle böyle bir şeyin içinde olmadığını söyledi. Avukatları ile de sürekli temas halindeyiz...
Daha davanın ilk günleri ve ne olacağını öngöremiyoruz. Futbolcunun beyanı var. Bekleyip göreceğiz" ifadesini kullandı.