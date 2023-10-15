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Giriş Tarihi: 15.10.2023 14:19 Son Güncelleme: 15.10.2023 14:29

Zaniolo'nun avukatı Gianluca Tognozzi'den açıklama geldi! "Alacağı ceza..."

Zaniolo’nun avukatı Gianluca Tognozzi’den açıklama geldi! Alacağı ceza...

Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo hakkındaki bahis iddialarına avukatı Gianluca Tognozzi'den açıklama geldi. Tognozzi, İtalyan oyuncunun alacağı cezayı da açıkladı.

İtalya basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan Tognozzi, Nicolo Zaniolo'nun hiçbir futbol maçına bahis oynamadığını ifade etti.

İşte İtalyan avukatın açıklamaları...

"Nicolo hiçbir zaman bahis oynamadı, bana söylediği bu. Belki farkında olmadan bazı illegal platformlarda kart oyunları oynamış olabilir. Her şeyi temize çekeceğiz...

Bizim için buradaki risk nedir? Birkaç yüz Euro'luk ceza. Ancak oyuncunun reputasyonuna verilen zarar çok büyük. Bunu sadece finansal cezalarla açıklayamayız."

İtalyan haber ajansı ANSA'da yer alan haberde ise Zaniolo'nun, adı geçen diğer isimlere göre daha ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduğu öne sürülmüştü.

24 yaşındaki yıldızın, sadece bahis oynamakla kalmadığı aynı zamanda bunu organize ettiği iddia edilmişti.

ERDEN TİMUR: ZANIOLO İLE KONUŞTUM, BEKLEYİP GÖRECEĞİZ
Bu arada Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da Aston Villa'ya kiraladıkları ve hakkında bahis soruşturması başlatılan Nicolo Zaniolo ile ilgili konuştu.

Timur, "Zaniolo ile görüştük. Kesinlikle böyle bir şeyin içinde olmadığını söyledi. Avukatları ile de sürekli temas halindeyiz...

Daha davanın ilk günleri ve ne olacağını öngöremiyoruz. Futbolcunun beyanı var. Bekleyip göreceğiz" ifadesini kullandı.

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Zaniolo'nun avukatı Gianluca Tognozzi'den açıklama geldi! "Alacağı ceza..."
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