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Giriş Tarihi: 16.10.2023 11:39

Arda Turan'ın oğlu Galatasaray altyapısında! Cimbomla olan bağlarını koparmıyor...

Arda Turan’ın oğlu Galatasaray altyapısında! Cimbomla olan bağlarını koparmıyor...

Galatasaray'ın efsanesi ve şimdilerde Eyüpspor’un teknik direktörlüğü görevini üstlenen Arda Turan’ın oğlu Hamza Arda Turan, Galatasaray Futbol Okulu’nun bünyesine katıldı.

Trendyol 1. Lig'de lider Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda Turan babasının da yetişip uzun yıllar formasını giydiği Galatasaray'ın alt yapısında.

OĞLU ALTYAPIYA KATILDI

Futbolu Galatasaray'da bırakan Arda Turan, uzun yıllar formasını giydiği sarı-kırmızılı camia ile olan bağlarını koparmıyor.

Arda Turan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda oğlu Hamza Arda Turan'ın Galatasaray Futbol Okulu'nun bünyesine katıldığını belirtti.

Arda Turan'ın paylaşımında oğlu Hamza ile birlikte Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yer aldı.

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Arda Turan'ın oğlu Galatasaray altyapısında! Cimbomla olan bağlarını koparmıyor...
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