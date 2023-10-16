Arda Turan’ın oğlu Galatasaray altyapısında! Cimbomla olan bağlarını koparmıyor...

Trendyol 1. Lig'de lider Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda Turan babasının da yetişip uzun yıllar formasını giydiği Galatasaray'ın alt yapısında.
OĞLU ALTYAPIYA KATILDI
Futbolu Galatasaray'da bırakan Arda Turan, uzun yıllar formasını giydiği sarı-kırmızılı camia ile olan bağlarını koparmıyor.
Arda Turan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda oğlu Hamza Arda Turan'ın Galatasaray Futbol Okulu'nun bünyesine katıldığını belirtti.
Arda Turan'ın paylaşımında oğlu Hamza ile birlikte Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yer aldı.