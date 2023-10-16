Halil Umut Meler’in yönettiği maçta Portekiz farklı kazandı

EURO 2024 Elemeleri 3 grupta oynanan 7 karşılaşmayla devam etti. J Grubu'nda FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı karşılaşmada Bosna Hersek sahasında Portekiz'i konuk etti. Bilino Polje Stadyumu'nda oynanan mücadelede Portekiz ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 5-0 mağlup etmeyi başardı. Bosna Hersek'te Fenerbahçeli Edin Dzeko mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic 46'ncı dakikada Amar Rahmanovic'in yerine oyuna dahil oldu. Bosna Hersek'in bu sonuçla EURO 2024'e gitme şansı kalmadı.

Öte yandan yine J Grubu'nda oynanan İzlanda - Lihtenştayn karşılaşmasında Türk hakem Abdülkadir Bitigen düdük çaldı. Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 4-0 kazanmayı başardı. F Grubu'nda Belçika'nın İsveç'i konuk ettiği karşılaşma ise başkent Brüksel'de yaşanan terör saldırı nedeniyle yarıda kaldı.

EURO 2024 Elemeleri'nde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

B GRUBU

Cebelitarık - İrlanda Cumhuriyeti: 0 - 4

Yunanistan - Hollanda: 0 - 1

F GRUBU

Azerbaycan - Avusturya: 0-1

Belçika - İsveç: (YARIDA KALDI)

J GRUBU

Bosna-Hersek - Portekiz: 0 - 5

İzlanda - Lihtenştayn: 4 - 0

Lüksemburg - Slovakya: 0 - 1