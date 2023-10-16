Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Portekiz farklı kazandı
Giriş Tarihi: 17.10.2023 00:49

Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Portekiz farklı kazandı

Halil Umut Meler’in yönettiği maçta Portekiz farklı kazandı

EURO 2024 Elemeleri 3 grupta oynanan 7 karşılaşmayla devam etti. J Grubu'nda FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı karşılaşmada Bosna Hersek sahasında Portekiz'i konuk etti. Bilino Polje Stadyumu'nda oynanan mücadelede Portekiz ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 5-0 mağlup etmeyi başardı.

EURO 2024 Elemeleri 3 grupta oynanan 7 karşılaşmayla devam etti. J Grubu'nda FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı karşılaşmada Bosna Hersek sahasında Portekiz'i konuk etti. Bilino Polje Stadyumu'nda oynanan mücadelede Portekiz ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 5-0 mağlup etmeyi başardı. Bosna Hersek'te Fenerbahçeli Edin Dzeko mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic 46'ncı dakikada Amar Rahmanovic'in yerine oyuna dahil oldu. Bosna Hersek'in bu sonuçla EURO 2024'e gitme şansı kalmadı.

Öte yandan yine J Grubu'nda oynanan İzlanda - Lihtenştayn karşılaşmasında Türk hakem Abdülkadir Bitigen düdük çaldı. Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 4-0 kazanmayı başardı. F Grubu'nda Belçika'nın İsveç'i konuk ettiği karşılaşma ise başkent Brüksel'de yaşanan terör saldırı nedeniyle yarıda kaldı.

EURO 2024 Elemeleri'nde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

B GRUBU

Cebelitarık - İrlanda Cumhuriyeti: 0 - 4

Yunanistan - Hollanda: 0 - 1

F GRUBU

Azerbaycan - Avusturya: 0-1

Belçika - İsveç: (YARIDA KALDI)

J GRUBU

Bosna-Hersek - Portekiz: 0 - 5

İzlanda - Lihtenştayn: 4 - 0

Lüksemburg - Slovakya: 0 - 1

EN ÇOK OKUNANLAR

Kontrollerimi Türkiye’de yaptırıyorum
ABD savaş gemisi göndermişti: Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz’de tatbikat yapacağını açıkladı!
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
Alev Alatlı paylaştı: Yahudi Fanatizmi nasıl yayıldı? İsrailli Profesör Şahak'tan çarpıcı tespitler
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
10 günde bu hale geldi: Katliamdan önce ve sonra Gazze!
SON DAKİKA | ABD Başkanı Biden: İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Gazze diplomasisi sürüyor... Başkan Erdoğan'dan peş peşe önemli görüşmeler
Son maçı bile beklemeden gidiyoruz
ARKADAŞINA GÖNDER
Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Portekiz farklı kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA