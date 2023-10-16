Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İstanbulspor, teknik direktörlüğe Hakan Yakın'ın getirildiğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 16.10.2023 18:37 Son Güncelleme: 16.10.2023 18:37

İstanbulspor, teknik direktörlüğe Hakan Yakın'ın getirildiğini açıkladı.

İstanbulspor, teknik direktörlüğe Hakan Yakın’ın getirildiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor, teknik direktörlüğe Hakan Yakın'ın getirildiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktörlük görevine Hakan Yakın getirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 46 yaşındaki teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İstanbulspor'da ligin ilk 4 haftasında yaşanan ikişer mağlubiyet ve beraberliğin ardından teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrılmıştı. Sarı-siyahlı takım, son 3 maçına ise yardımcı antrenör Olcay Demir yönetiminde çıkmıştı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde hanesine 2 puan yazdırabilen İstanbulspor, 19. sırada yer alıyor.

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İstanbulspor, teknik direktörlüğe Hakan Yakın'ın getirildiğini açıkladı.
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