Muslera’dan Letonya Maçı Sonrası Türkiye Paylaşımı! 9 oyuncuyu etiketledi...

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı 4-0 yenen A Milli Futbol Takımı, Almanya'da yapılacak şampiyonaya katılmayı garantiledi. Milliler, böylece 3'ü üst üste olmak üzere 6. kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, milli takımın EURO2024 bileti alması sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

MUSLERA'DAN TÜRK BAYRAĞI PAYLAŞIMI

Uruguaylı file bekçisi milli takımın Letonya zaferi sonrası Instagram'da futbolcularımızın gol sevincini paylaştı. Paylaşımında alkış emojisi ve Türk bayrağı kullandı.

9 OYUNCUYU ETİKETLEDİ

Uruguaylı file bekçisi ayrıca, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Cenk Tosun, Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nu etiketledi. Muslera'nın bu paylaşımı tüm takım taraftarları tarafından takdir topladı.

GALATASARAY'A DERBİ ÖNCESİ MUSLERA'DAN İYİ HABER!

Öte yandan getiğimiz günlerde antrenmanda sakatlanan Fernando Muslera'da korkulan olmadı. El, bilek ve omuz MR'ı çekilen Uruguaylı kalecinin Beşiktaş derbisine yetişeceği öğrenildi.

Sarı-Kırmızılı taraftarların gönlünde ayrı bir yeri olan Muslera'nın milli aradan sonra oynanacak Beşiktaş derbisinde oynamasına engel bir durumun olmadığı öğrenildi.