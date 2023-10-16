SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Gedson Fernandes derbiye yetişiyor

6 İSMİN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Teknik heyet, bu gelişmenin ardından diğer sakat futbolculardan da iyi haber bekliyor. Kartal'da Mert Günok (Diz), Masuaku (Uyluk gerilmesi), Salih (Uyluk gerilmesi) ve Bailly'nin (Kürek kemiği) tedavileri sürüyor. Bu isimlerden formaya en yakın ismin Masuaku olduğu belirtilirken Emrecan ve Tayyip Talha'nın ise uzun süreli sakatlıkları bulunuyor.