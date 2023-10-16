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Giriş Tarihi: 16.10.2023 11:28

Son dakika: Beşiktaş'ta Ante Rebic'e dev piyango! Beyaz bir sayfa açtı...

Son dakika: Beşiktaş’ta Ante Rebic’e dev piyango! Beyaz bir sayfa açtı...

Şenol Güneş döneminde 7 maçta 180 dakika süre alabilen Hırvat futbolcu vatandaşları Hari Vukas ve Toni Modric’in teknik ekibe katılmalarıyla birlikte beyaz bir sayfa açtı. Şenol Güneş’le yıldızı barışmayan Rebic, Burak Yılmaz’ın teknik sorumlu koltuğuna oturmasıyla forma için yeniden umutlandı...

Beşiktaş'ın sezon başında Milan'dan kadrosuna kattığı Ante Rebic geride kalan dönemde beklentilere yanıt veremedi. Siyah-beyazlı kulüple 2 yıllık sözleşme imzalayan 30 yaşındaki Hırvat kanat oyuncusu 7 resmi maçta 180 dakika forma giyerken gol ve asist katkısı yapamadı.

REBIC'E DEV PİYANGO!

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor, Adana Demirspor, Konyaspor ve İstanbulspor'la oynanan maçlarda şans bulamayan Ante Rebic, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ve Lugano ile yapılan karşılaşmalarda da süre alamadı.

Şenol Güneş'le yıldızı barışmayan Rebic, Burak Yılmaz'ın teknik sorumlu koltuğuna oturmasıyla forma için yeniden umutlandı. Hırvat teknik adamlar Hari Vukas'ın yardımcı antrenörlük, Toni Modric'in performans antrenörlüğü görevlerine getirilmesi ise Rebic'in yüzünü güldürdü. Teknik heyette yaşanan bu sürpriz değişiklik Hırvat yıldıza büyük moral oldu.

Ante Rebic'in yakından tanıdığı vatandaşları ile beyaz bir sayfa açmaya hazırlandığı aktarıldı.

Hari Vukas ve Toni Modric'in göreve getirilmelerinden büyük mutluluk duyan deneyimli oyuncunun önümüzdeki dönemde forma şansı bulmaya başlaması ve performansını artırması bekleniyor.

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Son dakika: Beşiktaş'ta Ante Rebic'e dev piyango! Beyaz bir sayfa açtı...
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