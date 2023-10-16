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Giriş Tarihi: 16.10.2023 07:22

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi'nin yerine Oosterwolde

CEYHUN SAMET YÜKSEL
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi’nin yerine Oosterwolde

Sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu'nu 20 milyon Euro civarında bir rakama elden çıkarmayı düşünen Fenerbahçe, sol beki Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde'ye emanet edecek.

Fenerbahçe yönetimi, yaz döneminde İngiltere ve İtalya'dan teklifler alan Ferdi'yi "Şampiyon olalım, sonra gidersin" diyerek kalmaya ikna etmişti. 24 yaşındaki futbolcu, büyük bir ihtimalle sezon sonunda Türkiye defterini kapatıp Avrupa'ya yelken açacak.

Bu transferden en az 20 milyon Euro kazanmayı hedefleyen Sarı-Lacivertliler'de Ferdi'den boşalacak sol bekin yeni sahibi ise Jorge Jesus döneminde 6 milyon Euro'ya Parma'dan kadroya katılan Jayden Oosterwolde olacak.

İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi başlayan Oosterwolde için uzun vadeli planları olan Fenerbahçe, oyuncusuna gelecek tekliflere tamamen kapalı...

Rennes ve Atalanta başta olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği 22 yaşındaki Hollandalı yıldızın 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi'nin yerine Oosterwolde
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