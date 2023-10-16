SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi’nin yerine Oosterwolde

İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi başlayan Oosterwolde için uzun vadeli planları olan Fenerbahçe, oyuncusuna gelecek tekliflere tamamen kapalı...

Rennes ve Atalanta başta olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği 22 yaşındaki Hollandalı yıldızın 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.