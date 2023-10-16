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Giriş Tarihi: 16.10.2023 13:14

Son dakika: Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'ye terapi kararı! Her ihtimale karşı hazır tutulacak...

Son dakika: Fenerbahçe’de Michy Batshuayi’ye terapi kararı! Her ihtimale karşı hazır tutulacak...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe’de 2. golcü konumuna düşen ve moralsiz olan Belçikalı forveti, teknik heyet terapiye alacak. Dzeko’nun hem sakatlık hem performans düşüklüğü ihtimalini düşünen Teknik Direktör İsmail Kartal, Batshuayi’yi hazır tutacak.

Fenerbahçe, alınan başarılı sonuçların ardından hem ligde, hem Avrupa'da zirvede yer alırken, moraller de tavan yaptı. Bu olumlu havaya rağmen, Edin Dzeko'nun gelişi ile ikinci golcü konumuna gerileyen Michy Batshuayi'nin moralsizliği ise gözlerden kaçmadı.

FENERBAHÇE'DE MİCHY BATSHUAYİ'YE TERAPİ KARARI!

Sarı-lacivertli formayı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 390 dakika terleten ve üç kez rakip ağları havalandıran Belçikalı golcü Trendyol Süper Lig'de ise 80 dakika şans bulurken gol atamadı, sadece bir asist katkısı verdi. İstediği süreleri alamaması nedeniyle mutsuz olan sarı-lacivertli futbolcu için teknik heyet düğmeye basacak.

Tecrübeli golcüyü adeta terapiye alacak olan teknik heyet moralini düzeltmek için oyuncuyla bire bir toplantılar yapacak. Edin Dzeko'nun yüksek formuna rağmen teknik heyet yoğun tempoda sakatlık ve performans düşüklüğü riskini düşünüyor. Dzeko 37 yaşında olmasına rağmen bugüne kadar etkili bir performans ortaya koymuştu. Ancak Bosna Hersekli forvetin maç trafiğinde sorun yaşaması halinde Batshuayi'ye şans verecek. Bu yüzden teknik heyet tecrübeli forvetin süre aldığı dönemde hazır ve moralli olmasını istiyor.

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Son dakika: Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'ye terapi kararı! Her ihtimale karşı hazır tutulacak...
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