Arda Turan: "Eyüpspor'u Avrupa'ya taşımak istiyorum"

1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan, TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Atletico Madrid'den eski hocası olan Diego Simeone'nin kendisini ziyareti sonrası konuşan Arda Turan, Arjantinli çalıştırıcının oyuncularına çok yakın davrandığını söyledi.

İşte Arda Turan'ın açıklamaları:



"HAYALİMİZ, EYÜPSULTAN'A BİR AVRUPA TAKIMI GETİREBİLMEK"

"Hayalimiz şu, Eyüp Stadyumu yeni haliyle en kısa sürede Avrupa kupasına ev sahipliği yapmak istiyoruz. Hayalimiz, Eyüpsultan'a bir Avrupa takımı getirebilmek. En önemli şey saha gücü ve oyun gücü. Doğru ve genç oyuncularla, hayalleri olan, enerjik sporcularla oyun kültürü yaratmaya çalışıyoruz. Bir oyun gücü yaratabilirsek hayallerimize en kısa sürede ulaşabiliriz. Açıkçası ülkemizin de böyle bir kulübe ihtiyacı var. Eyüpspor projemiz budur!"

"TUNCAY ŞANLI AĞABEY, SAKARYA'DA BİZE BİR FUTBOL DERSİ VERDİ"

"Tuncay Şanlı ağabey, Sakarya'da bize bir futbol dersi verdi. Oyunu yavaş, enerjisiz oynadığımızda başımıza neler geldiğini gördük. Çok iyi bir dersti. Sakarya'da kötü oynamadık, yavaş ve temposuz oynadık. Bir önceki playoff maçı ise taktik maçıydı, onu iyi başardık. Son maçta kötü bir skor aldık. Bu uzun bir yol. Hatalar, düşmeler, sakatlıklar, cezalar, Allah korusun mağlubiyetler olacaktır. Nerede kaybettiğiniz değil, nerede ayağa kalktığınız önemli. Bodrum maçı reaksiyon maçıydı. Sakarya bizim için önemli bir maç. Ben Sakarya maçından sonra hem hakemleri hem Tuncay Ağabey'i tebrik ettim. Futbolda kazanmak, kaybetmek var. Kaybedince üzüleceğiz. Profesyonellik üzülmeyi, hatta acı çekmeyi gerektirir. Ancak önemli olan ayağa kalkmaktır."





"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK OYUNCULARINDAN"



"Caner Erkin, Türk futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri. Çok kıymetli. Arkasında onun kadar kıymetli olan ve Türk futbol tarihine adını yazdırmış bir Ömer Bayram var."

"SIMEONE OYUNCULARIMA ÇOK YAKIN DAVRANDI"



"Eyüpspor ile ilgili fikirlerimi daha önce Simeone ve Atletico Madrid ile paylaşmıştım. Sağolsun bir dostluğumuz var. Hoca öğrenci ilişkisinden öte başka bir ilişkimiz var. Buraya gelmesi bizi onurlandırdı, gururlandırdı. Sohbetlerimiz hep futbol üzerine. Eyüpspor'da gördüğü ortamdan çok mutlu oldu. Futbolun özünden, Arjantin'den geldi ve futbolun özüne çok saygı duyar. Soyunma odasına, bu stadyumlara alışık birisi. Bu hal, bu ortam, oyuncularla ilişki... Oyuncularıma çok yakın davrandı."