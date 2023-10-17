Başkan Erdoğan’dan Millilere tebrik!

Letonya zaferinin ardından Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın soyunma odasında büyük coşku vardı. Futbolcular ve teknik heyet, tezahüratlar ve horonlarla EURO 2024'e katılmayı kutladı. Takımın yanına inen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Millileri telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü. Tüm ekibi tebrik eden Erdoğan, "Bizleri çok çok mutlu ettiniz. İnanıyorum ki Almanya'daki Türk vatandaşlarımızı da çok mutlu edeceksiniz. Başarılarınızın artarak devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.