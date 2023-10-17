Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BEŞİKTAŞ HABERİ: Ahmet Nur Çebi'den Igor Tudor iddialarına yanıt!
Giriş Tarihi: 17.10.2023 11:49

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ahmet Nur Çebi'den Igor Tudor iddialarına yanıt!

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ahmet Nur Çebi’den Igor Tudor iddialarına yanıt!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme gelen Igor Tudor iddialarının ardından yeni bir teknik direktör göreve getirmeyi düşünmediklerini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray derbisi öncesi Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek, teknik ekip ve oyunculara moral verdi.

Ahmet Nur Çebi, "Gündemimizde yeni bir teknik direktör yok. Yeni hocaya, yeni başkan ve yönetim karar verir. Ben, bana yapılanı kimseye yapmam. Şu dönemde Burak Yılmaz'dan başkasıyla çalışmak hem riskli olur hem de etik olmaz" dedi.

"BEN, BANA YAPILANI KİMSEYE YAPMAM"
Bazı medya kuruluşlarında yer alan Igor Tudor iddialarının doğru olmadığını ifade eden Çebi, şunları söyledi:

"Gündemimizde yeni bir teknik direktör yok. Yeni teknik direktörün kim olacağına, yeni başkan ve yönetim kurulunun karar vermesi etik olur. Ben, bana yapılanı kimseye yapmam. Burak Yılmaz hocanın başarılı olma şansı çok daha fazla çünkü takımı ve oyuncuları iyi tanıyor. Başka bir teknik direktör geldiğinde zamana ihtiyacı olacak. Bu nedenle Burak Yılmaz ile yola devam ediyoruz. Şu dönemde Burak Yılmaz'dan başka bir hocayla çalışmak hem riskli olur hem de etik olmaz."

(Hürriyet)

EN ÇOK OKUNANLAR

"Benekli Ayhan" ismiyle biliniyordu! Fenomen Ayhan Koç Isparta'da feci şekilde dövüldü
SON DAKİKA | Kassam Tugayları duyurdu: Elimizde yabancı esirler var, onları serbest bırakacağız
Türkiye çözümün garantörü olmaya hazır! Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail iki devletli çözüme zorlanmalı
Brüksel'de silahlı saldırgan 2 kişiyi öldürdü! Belçika-İsveç maçı yarıda kaldı
BBC spikerinden kara propaganda itirafı: Halkı kandırdıklarını kabul ettiler! İşte Batı medyasının ikiyüzlülüğünün kanıtı
Kolombiya, İsrail Büyükelçisini kovdu: Utanç verici özür dileyin gidin! Filistin’e desteği hazmedememişti
Kontrollerimi Türkiye’de yaptırıyorum
Sevgili dostum Uğur Dündar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bunun üzerinde biraz düşünelim mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
BEŞİKTAŞ HABERİ: Ahmet Nur Çebi'den Igor Tudor iddialarına yanıt!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA