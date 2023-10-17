Beşiktaş’ta Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı!

EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan ve Letonya'yı mağlup ederek şampiyonaya katılmaya hak kazanan Milli Takım'da Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun performansları çok beğenilmişti.



Hırvatistan deplasmanında mücadelede sürpriz bir şekilde 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, attığı tek golle 3 puanı getirmişti. Yine Kerem Aktürkoğlu da Letonya ile Konya'da oynanan karşılaşmada 1 gol ile takımın galibiyetinde pay sahibi olmuştu.



İki futbolcunun da bu performanslarının ardından Beşiktaş ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Erdal Torunoğulları, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ile ilgili çarpıcı gerçeği resmen açıkladı.



KEREM AKTÜRKOĞLU GÜNDEME GELMEDİ

Erdal Torunoğlulları, 2020 yılında bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu için açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, Kerem için 'Kerem Aktürkoğlu ismi, ne o tarihlerde görev yapan teknik heyetimiz ne de scout ekibimiz tarafından kesinlikle gündeme getirilmemiştir.' ifadelerini kullanarak transferin hiç gündeme gelmediğini ifade etti.



BARIŞ ALPER YILMAZ'IN TRANSFERİ İÇİN GÖRÜŞTÜK

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Erdal Torunoğlulları, Barış Alper Yılmaz için de 'Barış Alper Yılmaz ismi ise özellikle o dönem görev yapan scout ekibimiz tarafından gündeme getirilmiş ve bunun üzerine oyuncunun transferi için gerekli çalışmalar ve görüşmeler yapılmış ancak oyuncu tüm gayretlerimize rağmen başka bir kulübü tercih etmiştir.' diyerek genç yıldız için bir transfer görüşme yaptıklarını doğrulamış oldu.