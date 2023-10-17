Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Hatayspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan oyuncular antrenmanı 2 grup halinde gerçekleştirdikleri pas çalışmalarının devamında yaptıkları taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.