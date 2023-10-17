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Giriş Tarihi: 17.10.2023 19:58

İsmail Kartal bir ismi daha parlattı! Yıldız oyuncu milli takıma...

İsmail Kartal bir ismi daha parlattı! Yıldız oyuncu milli takıma...

Hem Süper Lig hem de Avrupa'da çıktığı 16 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe'de futbolcular sergiledikleri performansla ilgi görmeye devam ediyor... Birçok oyuncusunu milli takıma gönderen sarı lacivertlilerde bir isme daha müjdeli haber geldi. İşte tüm detaylar...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona etkili bir başlangıç yaptı. Kanarya, İsmail Kartal öndeliğinde ligde çıktığı 8 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Sarı-lacivertliler diğer yandan Avrupa'da da yoluna emin adımlarla devam ediyor. Fenerbahçe, ön elemeler de dahil olmak üzere şimdiye kadar Avrupa'da çıktığı 8 mücadeleden sahadan galibiyetle ayrıldı.

Alınan galibiyetler ve oynanan futbol sonrası İsmail Kartal, sarı-lacivertli taraftarların adeta gönlünde taht kurdu. Diğer yandan ise İsmail Kartal yönetiminde bazı futbolcuların performansında ciddi bir artış gözlemlendi.

Bu oyunculardan birisi ise Norveçli futbolcu Joshua King. 31 yaşındaki oyuncu geçen sezon Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olmuştu.




Fakat Joshua King, Jorge Jesus yönetiminde istenilen performansı gösteremedi. Norveçli oyuncu yeni sezonda ise İsmail Kartal yönetiminde resmen küllerinden doğdu.

King, yeni sezonda Fenerbahçe ile 10 karşılaşmada sahada yer alırken 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Joshua King'e son olarak bu başarılı performansı sonrası müjdeli haber geldi.

Kartal'la birlikte yeniden yükselişe geçen oyuncu, Norveç Milli Takım teknik direktörü Stale Solbakken'in gözüne de yeniden girdi. King'in kasımda oynanacak İskoçya maçının kadrosunda yer almasına kesin gözle bakılıyor. Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. (Takvim)


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İsmail Kartal bir ismi daha parlattı! Yıldız oyuncu milli takıma...
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