Mısır - Cezayir maçında Benrahma ve hocası Belmadi birbirine girdi

Mısır ile Cezayir, geçtiğimiz gün hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi. 26'da kırmızı kart göreren 10 kişi kalan Mısır'ın 62. dakikada Fathi ile bulduğu gole Cezayir, 90+3'te eski Fenerbahçeli Slimani ile cevap verdi. Maça Cezayir'de oyundan çıkan Said Benrahma ile teknik direktör Djamel Belmadi arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

SELAM VERMEDİĞİ HOCASI YAKASINA YAPIŞTI

Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ta forma giyen Said Benrahma, karşılaşmanın 63. dakikasında yerini Aouar'a bıraktı. Benrahma kenara gelirken kendisini bekleyen teknik direktör Djamel Belmadi'yi görmezden geldi. Bunun üzerine Belmadi Benrahma'nın yakasına yapıştı.