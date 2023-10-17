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Giriş Tarihi: 17.10.2023 21:34

Nicolo Fagioli, yasa dışı bahis gerekçesiyle futboldan 7 ay men edildi

Nicolo Fagioli, yasa dışı bahis gerekçesiyle futboldan 7 ay men edildi

İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen 22 yaşındaki Nicolo Fagioli yasa dışı bahis gerekçesiyle futboldan 7 ay men edildi.

Bahis soruşturmasında adı geçen Juventuslu Nicolo Fagioli'nin cezası belli oldu. 22 yaşındaki futbolcu, futboldan 7 ay men edildi ve 12 bin 500 euro para cezası aldı. Fagioli'nin ayrıca 6 ay boyunca tedavi olacağı ve 5 ay içinde düzenlenecek 10 halk bilgilendirme rehabilitasyon katılacağı da ifade edildi. Herhangi bir ihlal durumunda ise karar yeniden değerlendirilecek.

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 1 Ağustos'ta başlattığı yasa dışı bahis soruşturmasına şu ana kadar Nicolo Fagioli, Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali'nin adı karıştı. Fagioli ve Tonali bahis oynadığını kabul etti. Zaniolo ise futbola dair bahis oynamadığını iddia etti.

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Nicolo Fagioli, yasa dışı bahis gerekçesiyle futboldan 7 ay men edildi
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