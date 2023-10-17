Sacha Boey’den flaş milli takım kararı!

Galatasaray'daki performansıyla adından söz ettiren Sacha Boey, Kamerun'dan milli davet almıştı. Fransa Milli Takımı'ndan davet bekleyen Sacha Boey, Didier Deschamps tarafından kadroya davet edilmemişti. Boey için Kamerun Milli Takımı'ndan resmi açıklama geldi. Oyuncunun karar verme aşamasında olduğu iddia edildi.

KAMERUN İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Sacha Boey için Kamerun iddiası gündeme geldi. Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song, Senegal karşısında alınan mağlubiyetin ardından sağ bek pozisyonu için bazı isimlerle görüştüğünü açıkladı.

"GÖRÜŞME YAPIYORUZ"

Song, açıklamasında, "Elimde biraz eksilmiş bir kadro var. Elimdeki oyunculara bir bakarsanız... Sağ tarafta iyi oynayan Fai vardı ama şimdi kulübüne döndü. Sağ taraf için görüşmelerimiz sürüyor. Stoper olarak bazen sağ tarafta oynamıştım. Aynı reflekslere sahip değilsiniz ama yine takıma bir şeyler katabiliyorsunuz. Bence Castelloetto bir sağ bekin dinamizmine sahip olmasa da rolünü iyi oynadı. Biraz daha etkili bekler istiyoruz ama o da iyi oynadı. Onun performansından memnunum." dedi.

Fransız basınında yer alan haberde, Song'un bu açıklamasının ardından sağ bek pozisyonu için Galatasaray'dan Sacha Boey'u düşünmeye devam ettiği aktarıldı.

FRANSA'YA YÖNELDİ

Fransa Milli Takımı forması giyme ihtimali de bulunan 23 yaşındaki futbolcunun son dönemde Fransızlara yöneldiği kaydedildi. Boey'un uzun süredir Kamerun tarafından ikna edilmeye çalışıldığı ve teknik direktör Rigobert Song ile uzun bir görüşme yaptığı hatırlatıldı.

KAMERUN İÇİN DAHA AÇIK OLABİLİR

Song'un Kamerun Milli Takımı'nda sağ beki Boey'a emanet etmek istediği ve yaklaşan Afrika Uluslar Kupası yaklaşırken 23 yaşındaki futbolcunun Kamerun için biraz daha açık olabileceği öne sürüldü.

Sacha Boey, son milli arada Fransa'dan davet beklemiş ancak istediği çağrıyı alamamıştı.

DESCHAMPS'TAN AÇIKLAMA

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Boey'un adının gündeme gelmesinin ardından, "Sacha Boey gibi sağ bek oynayan ve takip ettiğimiz başka futbolcular da var. Sacha Boey'i takip ediyoruz. Bu alanda rekabet olacak. Fransa Milli Takımı için şu an doğru kadro seçtiğimi düşünüyorum. Çok sayıda üst düzey oyuncumuz var. Fakat yeni tercihlere kapımız açık." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

MONTELLA'DAN BOEY SORUSUNA CEVAP

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya da Letonya maçı öncesi, "Sacha Boey'i milli takıma almayı düşünür müsünüz?" şeklinde soru yöneltilmişti. İtalyan teknik adam, bu soruya, "Ben hep gerçek olan şeyleri konuşurum. Çok iyi bir futbolcu ama FIFA kurallarını doğru biliyorsam, bir futbolcunun kimlik değiştirebilmesi için 5 sene gerekiyor. 2 senedir Türkiye'de. Zamanı gelince değerlendirme yaparız." cevabını vermişti.

AVRUPA DEVLERİNİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Sacha Boey, özellikle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarında dikkat çeken isimlerin başında gelmişti. Kopenhag maçında geri dönüşün fitilini ateşleyen Sacha Boey, Manchester United deplasmanında Marcus Rashford'a karşı etkili performans göstermişti.

Sacha Boey'in yükselen formu Avrupa devlerinin de dikkatini çekti. Premier Lig devi Arsneal'in Sacha Boey için Galatasaray'ın kapısını çalacağı iddia edildi.

Galatasaray'da bu sezon 16 maça çıkan Sacha Boey, 1 kez fileleri havalandırdı.

