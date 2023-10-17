Şimdiden hazırız

EURO 2032'yi düzenleme hakkını elde ederken masaya da 10 stat koyduk… 2026'ya kadar bu sahaların beşini eleyip kalan beşi ile yola devam etmek üzere çalışmalar başlarken aynı durum İtalya için de söz konusu. Ancak bizi İtalya'dan ayıran ve belki de seçim döneminde İtalya'yı bizle ortaklığa zorlayan bir durum var; hazır statlarımız.Ancak İtalya'da işler farklı. Yıllardır eleştiri konusu olan statlara el atmaya yeni başlanıyor. UEFA'nın raporuna göre verilen 10 stattan sadece Milano, Roma ve Torino hazır durumda. 4 stat neredeyse tamamen yenilenecek, 3'ü (Calgiari, Bologna, Floransa) ise yeniden yapılacak…Almanya'da yapılacak turnuvaya katılmak elbette en çok bizim gönlümüzdeydi. Almanya'nın bazı şehirlerindeki nüfusumuz, Türkiye'deki bazı şehirlerden çok daha kalabalık. Almanya Federal İstatistik Dairesi'ne göre ülkede Türk pasaportuna sahip 1 milyon 458 bin 360 kişi var. Bunun yanı sıra alman vatandaşlığına geçişler de istatistiklere yansıdığında toplamda 3.5 milyonluk Türk nüfus kollarını açtı 'Bizim Çocukları' bekliyor. Statları bırakın sokaklarda bile yaşanacak karnaval şimdiden turnuvanın organizatörlerinin yüzünü güldürüyor.MAÇ bileti turnuvalarda taraftarın da kâbusudur. EURO 2020'deki oranlara bakalım… 51 maç için toplamda 1 milyon 250 bin bilet satılmış. %15'lik kapasiteye eşit gelecek oranda 40 bin bilet 100 Euro'nun altında fiyatlarla taraftarlara ulaştırıldı. Ayrıca 51 maçın 44'ünde 50 Euro ve altında biletler erken satış ile çıktı. İlk tur ve son 16 maçlarında fiyat şu şekildeydi: 30-185 Euro (880 TL-5 bin 400 TL).Milli Takım'da gelen başarılarla desteklenmeyen kariyer bir türlü 'tam' olmuyor. Messi yıllarca bunun altında ezilirken kariyerinin son basamaklarında Dünya Kupası ile nefes aldı. Bu yolda giden bir isim de Haaland. Norveç, A Grubu'nda İspanya'ya yenilip 3. sıraya demir attı ve EURO 2024'e elemelerden gitme fırsatını yitirdi. Tek şans Uluslar Ligi play-off'larından katılabilmek. 180 milyon Euro değer biçilen Haaland 27 maçta 27 gol attığı Norveç ile bir turnuvayı daha kaçırmaya yakın.tutkunları, bir turnuvanın katılımı netleştiğinde ya da kurası çekildiğinde hemen uçak-tren-otoyol planı yapar…Tren ve otoyol ile gitmek daha zorlu bir parkur olsa da sosyal medyada araba paylaşımı ile Almanya'ya gitme planları yapanlar şimdiden toplanmaya başladı.çekildiğinde 'Hırvatistan uzak ara 1. olur, gerisi de ikincilik için yarışa girer' üzerinden yapıldı her planlama. Ancak dengeleri Montella hamlesi ve Türkiye'nin büyük çıkışı değiştirdi. Üstüne bir de Galler, Hırvatlar'ı evinde devirince işler karıştı. Hırvat basını, teknik direktör Dalic'in yüzünün halini manşetlere taşıyıpyorumu yaparken, Türkiye'ye çağrıda bulundu. Ay-Yıldızlılar, Galler maçından puan alırsa liderliği garatileyecek ve Hırvatlar'a EURO 2024 yolunu açacak. Aksi bir durumda ise yıllar sonra Modric ve arkadaşlarının olmadığı bir şampiyona izlenecek.