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Giriş Tarihi: 17.10.2023 09:16

Son dakika: Burak Yılmaz, Galatasaray’ı gözüne kestirdi! Dev derbi için son sürat hazırlık...

Son dakika: Burak Yılmaz, Galatasaray’ı gözüne kestirdi! Dev derbi için son sürat hazırlık...

Ghezzal ritim bulurken, Rashica da Kosova Milli Takımı’nda coştukça coştu. Cenk ve Aboubakar’ın da yükselen formu ile birlikte Burak Yılmaz, Galatasaray’ı gözüne kestirdi

Beşiktaş'ta sakatlıklar nedeniyle moraller bozulsa da başta Gedson olmak üzere gelen iyi haberler derbi öncesinde teknik heyetin yüzünü güldürdü. 21 Ekim Cumartesi günü Rams Park'ta oynanacak G.Saray maçında Gedson'un sahaya çıkma ihtimali ile birlikte planlar değişti. Orta sahaya Gedson'u yazacak olan Burak Yılmaz'ın, Salih Uçan'ın olmaması nedeniyle de Necip Uysal'ı orta sahada kullanmayı düşündüğü belirtildi.

RASHİCA, GHEZZAL'A GÖRE ÖNDE
Burak Yılmaz'ın bir diğer netleşmeyen kararı ise Ghezzal ile Rashica arasındaki tercihi. İstanbulspor mücadelesinde Ghezzal takıma dönüşü ile eski günlerinin sinyalini verirken Rashica ise Kosova Milli Takımı ile bu hafta devleşti. Ülkesinin Andorra deplasmanında 3-0 kazandığı maçta 2 gol atıp 1 de asist yapan yıldız oyuncu, bir adım öne geçmiş durumda. Cenk ve Aboubakar'ın formda olmaları ile birlikte Burak Yılmaz da takımı hücum ağırlıklı oynatmak için çalışmalarını yapıyor.

SON SÜRAT HAZIRLIK
SİYAH-beyazlılarda G.Saray derbisi hazırlıklarına dün yapılan antrenman ile devam edildi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetimindeki idmanın ilk bölümü salonda gerçekleştirildi. Pas ve koşu çalışmalarının sonrasında ana bölümde dar alanda taktik antrenman yapıldı. Genç hoca, oyuncularını sık sık uyardı.

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Son dakika: Burak Yılmaz, Galatasaray’ı gözüne kestirdi! Dev derbi için son sürat hazırlık...
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