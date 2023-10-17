Son dakika: EURO 2032’ye şimdiden hazırız! Bizi İtalya’dan ayıran bir durum var...







UÇAK BİLETİNİ ŞİMDİDEN ALIN

Futbol tutkunları, bir turnuvanın katılımı netleştiğinde ya da kurası çekildiğinde hemen uçak-tren-otoyol planı yapar… Türkiye, EURO 2024'e gideceğine göre kuralar çekilmese de (2 Aralık) herkes ufak çaplı planlamaya geçti bile. 14 Haziran-14 Temmuz arasındaki turnuvanın bir gün öncesinde Almanya'ya tek yön uçak bileti şu anda 2100 TL ile 3400 TL arasında değişiyor. Tren ve otoyol ile gitmek daha zorlu bir parkur olsa da sosyal medyada araba paylaşımı ile Almanya'ya gitme planları yapanlar şimdiden toplanmaya başladı.