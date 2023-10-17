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Giriş Tarihi: 17.10.2023 16:32 Son Güncelleme: 17.10.2023 16:35

Son dakika: Pendikspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Ivo Vieira ile anlaşma sağlandı

İHA
Son dakika: Pendikspor’un yeni teknik direktörü belli oldu! Ivo Vieira ile anlaşma sağlandı

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig takımlarından Pendikspor, teknik direktörlük görevine Ivo Ricardo Abreu Vieira'nın getirildiğini açıkladı.

Osman Özköylü ile yollarını ayıran Pendikspor, Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Pendikspor, Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

47 yaşındaki Vieira, daha önce Portekiz ve Brezilya'da farklı takımlarda görev aldı.

Pendikspor'dan konuyla ilgili yapılan resmi açıklama şöyle;

"Hoş Geldin Ivo Ricardo Abreu Vieira!

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağladı.

Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

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Son dakika: Pendikspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Ivo Vieira ile anlaşma sağlandı
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