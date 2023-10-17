Son dakika: Pendikspor’un yeni teknik direktörü belli oldu! Ivo Vieira ile anlaşma sağlandı

Osman Özköylü ile yollarını ayıran Pendikspor, Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Pendikspor, Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

47 yaşındaki Vieira, daha önce Portekiz ve Brezilya'da farklı takımlarda görev aldı.

Pendikspor'dan konuyla ilgili yapılan resmi açıklama şöyle;

"Hoş Geldin Ivo Ricardo Abreu Vieira!

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağladı.

Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz."