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Giriş Tarihi: 17.10.2023 11:53

Son dakika: Şahika Ercümen’den 106 metrelik yeni rekor!

İHA
Son dakika: Şahika Ercümen’den 106 metrelik yeni rekor!

Hatay’da rekor denemesi yapan Milli sporcu Şahika Ercümen 106 metreye ulaşarak rekora imza attı. Milli sporcu Şahika Ercümen, depremin vurduğu Hatay’a nefes olmak için rekor denemesini Yayladağı ilçesi Karamağra kanyonunda gerçekleştirdi. Milli sporcu, Cumhuriyet'in 100. yılı için paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metrelik rekoru geride bırakarak 106 metreye ulaştı.

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay'da gerçekleştirdiği paletsiz değişken ağırlık kategorisindeki dalışıyla, 105 metre olan dünya rekorunu geliştirerek 106 metre ile dünya rekorunun yeni sahibi olan Şahika Ercümen'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay'da gerçekleştirdiği paletsiz değişken ağırlık kategorisindeki dalışıyla, 105 metre olan dünya rekorunu geliştirerek 106 metre ile dünya rekorunun yeni sahibi olan Şahika Ercümen için tebrik mesajı yayımladı.

BAKAN BAK, TEBRİK MESAJINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ:

"Hatay'da gerçekleştirdiği paletsiz değişken ağırlık kategorisindeki dalışıyla, daha önce 105 metre olan dünya rekorunu geliştirerek 106 metre ile dünya rekorunun yeni sahibi olan Şahika Ercümen'i yürekten kutluyorum. Deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için 'Hatay'a nefes ol' sloganıyla organize edilen Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ithafen yapılan rekor denemesini başarıyla gerçekleştiren Şahika Ercümen'i duyarlılığından dolayı da kutluyorum. Bu başarı, Türk kadınının gücünü ve elde edebileceği başarıları tüm dünyaya gösteriyor. Milli sporcumuzun dünya rekoru kırmasında emeği geçenlere de şükranlarımı sunuyor, Şahika Ercümen'e başarılarının devamını diliyorum."

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Son dakika: Şahika Ercümen’den 106 metrelik yeni rekor!
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