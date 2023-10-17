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Giriş Tarihi: 17.10.2023 14:05

Toni Kroos'tan Arda Güler'e övgü yağmuru: "Bu adam tam bir çatlak"

Toni Kroos’tan Arda Güler’e övgü yağmuru: Bu adam tam bir çatlak

İspanya La Liga Santander ekiplerinden Real Madrid forması giyen Toni Kroos, sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Arda Güler'den övgüyle bahsetti. Real Madrid'in Alman yıldızı Kroos, milli futbolcumuz Arda Güler için "Arda Güler tam bir çatlak" ifadeleriyle de dikkat çekti...

Son dakika... İspanya La Liga Santander ekiplerinden Real Madrid forması giyen Toni Kroos, sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Arda Güler'den övgüyle bahsetti. Kroos, Arda Güler'in yeteneği karşısında "Bu adam bir çatlak" ifadeleriyle de duyanları gülümsetti.

"BU ADAM BİR ÇATLAK"
Alman yıldızın Arda Güler'in yeteneği karşısında "Bu adam bir çatlak, 18 yaşında bazılarımızın asla yapamayacağı şeyleri yapıyor." dediği öne sürüldü.

TONİ KROOS, ARDA GÜLER'İN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ
Haberde "Arda Güler henüz 18 yaşında ve muazzam bir potansiyele sahip. Geleceğin Real Madrid'ine liderlik edecek oyunculardan biri olarak görülüyor. Toni Kroos onun en büyük destekçisi" ifadelerine yer verildi.

"ÖĞRENMEK İSTİYOR"
Kroos, "18 yaşındaki birçok oyuncu zaten çok iyi olduğunu düşünür ve tavsiyeye ihtiyacı olmadığını düşünerek tavsiyeden uzak durur. O ise tam tersi. Bunu nasıl yaparsınız? Antrenmanda size alçakgönüllülükle soruyor. Bu zihniyete sahip. Öğrenmek istiyor" ifadelerini kullandı.

ANCELOTTİ'DEN ARDA'YA UYARI
Defensa Central'de yer alan habere göre Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler ile Sevilla maçı öncesi özel bir görüşme gerçekleştirdi. Haberde Ancelotti'nin Arda'yı Sevilla maçında oynatıp oynatmayacağı konusunda henüz net kararını vermediği iddia edildi.

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Toni Kroos'tan Arda Güler'e övgü yağmuru: "Bu adam tam bir çatlak"
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