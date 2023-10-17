Türk duvarı Abdülkerim Bardakcı! Galatasaray’ın yıldızı 4-0’lık şovun başrollerindendi...

Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren ve her geçen gün performansını geliştiren Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'ın da vazgeçilmezi oldu. Ay-Yıldızlı ekibimizin Hırvatistan maçında ilk 11'de sahaya çıkan tecrübeli stoper, önceki gün Konya'da Letonya karşısında da görevdeydi. 29 yaşındaki futbolcu, 4-0'lık şov gecesinin en başarılı isimlerinden oldu. Cenk Özkaçar ile birlikte 95 kez topla buluşarak sahanın bu alanda en iyisi olan Abdülkerim, ayrıca 85 pasla zirvede yer alırken yüzde 85 isabet sağladı. Bir kafa vuruşu direkten dönen tecrübeli futbolcu, girdiği 7 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı. 2 de top uzaklaştıran yıldız oyuncu, kaleci Uğurcan Çakır'a da büyük destek sağladı.







MERİH VE ÇAĞLAR'IN İŞİ ZOR

Abdülkerim hem Merih Demiral hem de Çağlar Söyüncü'nün yokluğunu iyi değerlendirerek formasını garanti altına aldı. Öte yandan başarılı futbolcu, Galatasaray'da da büyük bir istikrara imza attı. Bu sezon 16 resmi müsabakada 1287 dakika süre alarak, Muslera (1440) ve Boey'in (1440) ardından en çok forma şansı bulan isim oldu.









'KALİTEYİ G.SARAY YÜKSELTTİ'

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinin çok önemli olduğunu söyleyen Buruk, "Beşiktaş ligin iyi takımlarından. Burak Yılmaz, Türk futbolu için önemli bir isim. Sevdiğim ve değer verdiğim biri" dedi. G.Saray'ın Türk futboluna büyük katkı sağladığını da aktaran tecrübeli çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Galatasaray'ın vizyonu, tribünleri doldurması, Türkiye'de birçok takıma örnek oluyor. Türk futbolunun marka değerini Galatasaray çok yukarıya çekti. Herkes için tekrar vizyon oldu. Türk futbolu yükselişte, lokomotif ise Galatasaray. Bayern Münih yıllardır gruplarda yenilmiyor. Çok güçlü bir takım ama biz de iyi oyunculara sahibiz. Bir üst tura çıkma adaylarından biriyiz."









BÜYÜK ZAFERİN ÖDÜLÜ TAM 270 MİLYON TL

A Milli Takım, Letonya'yı devirip EURO 2024 biletini cebine koyarken dev bir gelirin de kasaya gelmesini sağladı. Tarihi zafer sonrası UEFA'dan katılım bedeli olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na 9 milyon 250 bin Euro (270.3 milyon TL) gelecek. Haziranda başlayacak turnuvada grup maçlarında her galibiyet için 1.5 milyon Euro (43.8 milyon TL), beraberlik için ise 750 bin Euro (21.9 milyon TL) prim alınacak. Ay-Yıldızlılar, Almanya'da gruptan çıkarsa kasaya 2 milyon Euro daha girecek. Çeyrek final ödülü 3 milyon 250 bin Euro, yarı final 5 milyon Euro olacak. İkinci olan ülke 7 milyon Euro kazanırken, şampiyona 10 milyon Euro ödenecek.



'OYUNCU VE TARAFTARLAR MONTELLA İÇİN DELİRİYOR'

TÜRKIYE'NIN Letonya karşısındaki tarihi zaferi Avrupa'da da yankılandı. Teknik direktör Montella'nın ülkesi İtalya'da Corriere dello Sport, "Montella, Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'na götürmeyi başaran ilk yabancı hoca oldu. Türkiye'de taraftarlar ve oyuncular şimdiden ona deli oluyor" diye yazarken, La Gazzetta dello Sport, "Montella'nın Türkiye'si finalde şov yaptı" manşetini attı. Goal internet sitesi ise, "EURO 2024'te ilk İtalyan" başlığıyla haberi verdi. Almanya'da Spiegel dergisinin haberinde de "Türkiye, gol festivaliyle şampiyonaya katılmaya hak kazandı" ifadesi kullanıldı.



ÜMİTLERİN RAKİBİ LETONYA

ÜMIT Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 4. maçında bugün deplasmanda Letonya ile karşılaşacak. Jelgava kentindeki Zemgales Olimpiyat Merkezi'ndeki müsabaka TSİ 15.00'te başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak. Gruptaki ilk iki maçında İrlanda Cumhuriyeti ve İtalya'ya mağlup olan Ay-Yıldızlı ekip, San Marino'yu yenmişti.