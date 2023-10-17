Ümit Milli Futbol Takımı, Letonya’ya 2-1 mağlup oldu

2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerinde Letonya ile Türkiye Zemgales Olympic Centre'da karşı karşıya geldi. Letonya, 25'inci dakikada Lukass Vapne ve 79'uncu dakikada Bruno Melnis'in kaydettiği goller ile mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Ay-yıldızlıların tek golü ise 14'üncü dakikada Erencan Yardımcı'dan geldi. Bu sonucun ardından 3 puanda kalan Ümit Milli Futbol Takımı, grubun 5'inci sırasında yer alıyor. Letonya ise 7 puan ile 2'nci sırada bulunuyor.

SIRADAKİ RAKİP NORVEÇ

Ay-yıldızlılar sıradaki maçında Norveç ile karşı karşıya gelecek. Ümit Milli Futbol Takımı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan karşılaşma 21 Kasım'da oynanacak.