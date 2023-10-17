Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ümit Milli Futbol Takımı, Letonya'ya 2-1 mağlup oldu
Giriş Tarihi: 17.10.2023 17:41

Ümit Milli Futbol Takımı, Letonya'ya 2-1 mağlup oldu

Ümit Milli Futbol Takımı, Letonya’ya 2-1 mağlup oldu

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında deplasmanda karşılaştığı Letonya'ya 2-1 mağlup oldu.

2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerinde Letonya ile Türkiye Zemgales Olympic Centre'da karşı karşıya geldi. Letonya, 25'inci dakikada Lukass Vapne ve 79'uncu dakikada Bruno Melnis'in kaydettiği goller ile mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Ay-yıldızlıların tek golü ise 14'üncü dakikada Erencan Yardımcı'dan geldi. Bu sonucun ardından 3 puanda kalan Ümit Milli Futbol Takımı, grubun 5'inci sırasında yer alıyor. Letonya ise 7 puan ile 2'nci sırada bulunuyor.

SIRADAKİ RAKİP NORVEÇ

Ay-yıldızlılar sıradaki maçında Norveç ile karşı karşıya gelecek. Ümit Milli Futbol Takımı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan karşılaşma 21 Kasım'da oynanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

"Benekli Ayhan" ismiyle biliniyordu! Fenomen Ayhan Koç Isparta'da feci şekilde dövüldü
Bakan Fidan’dan İsrail’e çok sert uyarı: Bunun adı hırsızlıktır!
SON DAKİKA | Kassam Tugayları duyurdu: Elimizde yabancı esirler var, onları serbest bırakacağız
Türkiye çözümün garantörü olmaya hazır! Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail iki devletli çözüme zorlanmalı
Sevgili dostum Uğur Dündar
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan kalkınmada yol haritasını açıkladı! 5 yıl, 5 ana eksen...
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
BBC spikerinden kara propaganda itirafı: Halkı kandırdıklarını kabul ettiler! İşte Batı medyasının ikiyüzlülüğünün kanıtı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Brüksel'de silahlı saldırgan 2 kişiyi öldürdü! Belçika-İsveç maçı yarıda kaldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ümit Milli Futbol Takımı, Letonya'ya 2-1 mağlup oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA