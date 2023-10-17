Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi bugün! ZTK Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimi canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi bugün yapılacak. A Spor'dan yayınlanan ilk iki tur maçlarında büyük sürprizler yaşanırken, 3. tur için kura çekimi saat 14.00'te başlayacak ve yine A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Riva'da gerçekleştirilecek kuraya tur atlayan 25 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 10, 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 11, TFF 3. Lig'den 12 ekip olmak üzere toplam 68 takım katılacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekiminin 17 Ekim Salı günü yapılacağı duyuruldu.

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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 14.00'te Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Bu turda, 2. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 25 takım ile Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 10 ve TFF 3. Lig'den 12 ekip olmak üzere toplam 68 takım yer alacak.