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Giriş Tarihi: 17.10.2023 11:34

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi bugün! ZTK Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimi canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi bugün! ZTK Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimi canlı izle

Sporseverlerin merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur kura çekimi bugün canlı yayın ile gerçekleşecek. Riva'da gerçekleştirilecek kuraya tur atlayan 25 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 10, 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 11, TFF 3. Lig'den 12 ekip olmak üzere toplam 68 takım katılacak. Kurayı canlı takip etmek isteyen binlerce sporsever "ZTK Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimi canlı izle" ekranı araştırmalarına başladı. İşte ZTK kura çekimi canlı izle ekranı ve kuraya dair tüm detaylar.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi bugün yapılacak. A Spor'dan yayınlanan ilk iki tur maçlarında büyük sürprizler yaşanırken, 3. tur için kura çekimi saat 14.00'te başlayacak ve yine A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Riva'da gerçekleştirilecek kuraya tur atlayan 25 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 10, 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 11, TFF 3. Lig'den 12 ekip olmak üzere toplam 68 takım katılacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekiminin 17 Ekim Salı günü yapılacağı duyuruldu.

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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 14.00'te Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Bu turda, 2. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 25 takım ile Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 10 ve TFF 3. Lig'den 12 ekip olmak üzere toplam 68 takım yer alacak.

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Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi bugün! ZTK Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimi canlı izle
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