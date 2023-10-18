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Giriş Tarihi: 18.10.2023 08:19 Son Güncelleme: 18.10.2023 08:19

Aboubakar'la derbi için özel görüşme!

Aboubakar’la derbi için özel görüşme!

Milli aranın ardından gözler Süper Lig'e ve cumartesi oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisine çevrildi. Teknik direktör Burak Yılmaz, zorlu maç öncesi Beşiktaş'ın en formda ismi olan Aboubakar ile özel bir görüşme yapacak.

Milli aranın gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi. Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası takımın başına geçen Burak Yılmaz, rakibi devirecek planını hazırlıyor.

ABOUBAKAR İLE ÖZEL GÖRÜŞME KARARI

Genç çalıştırıcının oyun sisteminde en önemli görev, yine takımın gol silahı Vincent Aboubakar'da… Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 16 maçta 11 gol, 3 asistle siyah-beyazlı takımı taşıyan Kamerunlu santrfora çok güvenen Yılmaz, milli takım dönüşü oyuncusuyla özel olarak görüşecek.

Son 5 maçta 6 gole imza atarak performansını yükselten 31 yaşındaki oyuncu, cumartesi gecesi Rams Park'ta yine ağları sarsıp serisini sürdürmeye çalışacak.

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Aboubakar'la derbi için özel görüşme!
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