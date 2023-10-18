Aboubakar’la derbi için özel görüşme!

ABOUBAKAR İLE ÖZEL GÖRÜŞME KARARI

Genç çalıştırıcının oyun sisteminde en önemli görev, yine takımın gol silahı Vincent Aboubakar'da… Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 16 maçta 11 gol, 3 asistle siyah-beyazlı takımı taşıyan Kamerunlu santrfora çok güvenen Yılmaz, milli takım dönüşü oyuncusuyla özel olarak görüşecek.