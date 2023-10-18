Beşiktaş’a Salih Uçan’dan kötü haber!

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞMALARA KATILAMADI

Ancak başarılı futbolcu ağrılarının devam etmesi sebebiyle takımla çalışmalara katılamadı. Bu nedenle teknik heyetin 29 yaşındaki oyuncuyu, derbide riske etmeme kararı aldığı öğrenildi. Salih, Gaziantep FK maçıyla yeniden sahalara dönecek.