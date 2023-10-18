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Giriş Tarihi: 18.10.2023 08:55

Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber!

Beşiktaş’a Salih Uçan’dan kötü haber!

Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş zorlu Galatasaray deplasmanına çıkacak. Beşiktaş'ta bu sezon dikkat çeken bir performans ortaya koyan Salih Uçan, sakatlığı sebebiyle kritik derbide forma giyemeyecek.

Milli aradan sonra gözler Süper Lig'e çevrildi. 9. hafta maçında Galatasaray evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Kritik derbi öncesinde Beşiktaş'a kötü haber geldi.

SALİH UÇAN'IN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

İstanbulspor maçında yaşadığı adale sakatlığı sebebiyle tedavisi süren Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Salih Uçan'ın bu hafta sonu oynanacak Galatasaray karşılaşmasına yetişmesi bekleniyordu.

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞMALARA KATILAMADI

Ancak başarılı futbolcu ağrılarının devam etmesi sebebiyle takımla çalışmalara katılamadı. Bu nedenle teknik heyetin 29 yaşındaki oyuncuyu, derbide riske etmeme kararı aldığı öğrenildi. Salih, Gaziantep FK maçıyla yeniden sahalara dönecek.

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Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber!
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