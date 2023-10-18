Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Giriş Tarihi: 18.10.2023 21:24

Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ve egsersiz çalışmalarıyla başladı.

Sahada çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, pas organizasyonlarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Hatayspor müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Biden'dan İsrail soykırımına açık destek! 'Yalnız değilsiniz'
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
Filistinli akademisyen Muhammed Heiji Gazze'nin dramını anlattı, İslam ülkelerine seslendi: Neden korkuyorsunuz?
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
İşadamı Mustafa Oktar uğursuz dediği evini boşaltıyor: 20 arkadaşımı o gece kaybettim
Bölgede olan bitenin arka planı
SON DAKİKA | Bakan Fahrettin Koca'dan Gazze açıklaması geldi: Sahra hastaneleri kurmaya hazırız
Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'nun tezkere provokasyonuna sert tepki: Söz konusu değil
Efsane filmin oyuncusu kansere yakalandığını duyurdu: Artık kemoterapiler de fayda etmiyor…
Ağaç gölgesinde yetişiyor! Çiftçilerin umudu oldu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA