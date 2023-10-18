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Giriş Tarihi: 18.10.2023 16:57

İngiltere-İtalya maçında İsrail anonsu sonrası "Özgür Filistin" tezahüratı

İngiltere-İtalya maçında İsrail anonsu sonrası Özgür Filistin tezahüratı

EURO 2024 Elemeleri'nde İngiltere ile İtalya arasında oynanan maçın başında "Hayatını kaybeden İsveç ve İsrailliler anısına saygı duruşu" anonsu yapıldı. Bu anons sonrasında İngiliz taraftarlar, "Özgür Filistin" tezahüratında bulundu.

İngiltere-İtalya maçı öncesinde UEFA'dan yapılan anonsta, "UEFA üyesi İsrail ve İsveç'ten son günlerde öldürülen Avrupa futbol ailesinin tüm üyelerinin anısına bir dakikalık saygı duruşu" ifadeleri kullanıldı. Bu anons sonrası İngiliz tribünlerinden "Özgür Filistin" sloganları yükseldi.

İSVEÇ VATANDAŞLARI NASIL HAYATINI KAYBETTİ?
EURO 2024 Elemeleri'nde oynanacak Belçika ile İsveç arasındaki maçı izlemek üzere Brüksel'e giden 2 İsveç vatandaşı silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine maç askıya alınmıştı.

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İngiltere-İtalya maçında İsrail anonsu sonrası "Özgür Filistin" tezahüratı
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