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Giriş Tarihi: 18.10.2023 16:59 Son Güncelleme: 18.10.2023 17:00

Nicolo Fagioli'nin savunması ortaya çıktı: "Tehdit ettiler..."

Nicolo Fagioli’nin savunması ortaya çıktı: Tehdit ettiler...

Son dakika haberleri...İtalya Futbol Federasyonu, yasadışı bahis oynama suçlamasıyla yargılanan Nicolo Fagioli'nin 7 ay futboldan men edildiğini ve 12 bin 500 euro para cezasına çarptırıldığını açıkladı. İtalyan oyuncunun savunması da ortaya çıktı.

İtalya Futbol Federasyonu, yasadışı bahis oynama suçlamasıyla yargılanan Nicolo Fagioli'nin 7 ay futboldan men edildiğini ve 12 bin 500 euro para cezasına çarptırıldığını açıkladı. 22 yaşındakinin savunmasını La Gazzetta Dello Sport okuyucuya aktardı.

"Futbolcu olarak çok boş vaktim vardı. Sıkılganlığımı bahis oynayarak heyecanlı hale getirmeye çalıştım. Zamanla bağımlı oldum. İddia oynamaya 2021 yılında Tirrenia'da başladım. 21 yaş altı milli takımındaydım. İlk başta eğlence içindi ancak zamanla kendimi borç içinde buldum. Hayatımın en kötü dönemi Mart - Nisan 2023... Sassuolo - Juventus maçında teknik hata yaptım ve oyundan alındım. Kulübede borçlarımı düşünerek ağladım. "

22 yaşındaki oyuncu Eylül 2022'de 250 bin Euro borca ulaşmıştı. "Cremonese'de oynarken annem bağımlılık için tedavi almamı istedi, birkaç kez tedavi olmaya gittim. Ancak bahissiz yapamayacağım illüzyonuna kapıldım. Futbol dahil televizyonda gördüğüm her maça oynadım. Tonali bana site önerdi. Tonali kendi hesabıyla oturum açtı. Cremonese ya da Juventus'a onamadım hiç. 2022 yılında Torino - Milan maçına oynadım."

"Gatti'den 40 bin Euro istedim, ona annemden dolayı kartlarımın bloke olduğunu ve eve televizyon alacağımı söyledim. Dragusin, Ekim 2022'de bana 40 bin Euro borç verdi. Milan'da bazı pahalı saatler aldım. Borçlarım artıyordu. 110 bin bir siteye, 1.5 milyon başka bir siteye, 1.3 farklı bir siteye borcum vardu. Borcum arttıkça tehditler artmaya başladı. Bacaklarımı kırmakla tehdit ettiler."

"Sasuolo maçında oyundan çıkınca 3 milyon Euro'luk borcumu düşündüm ve ağladım. Beni tehdit ettiler."

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Nicolo Fagioli'nin savunması ortaya çıktı: "Tehdit ettiler..."
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