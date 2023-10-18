SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Ahmet Nur Çebi’nin satranç oyunu

HASAN ARAT KİMSEYİ BEKLEMEDİ

İsmi geçenlerin neredeyse tamamıyla konuştum. Kimseyi beklemeden yola çıkan kişi Hasan Arat. Bu yüzden özellikle taraftar nezdinde saygınlık kazanıyor. Çebi yönetiminden uzaklaşan her Beşiktaşlı, çözüm için en müsait adaya yönelebilir. Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'ü bekleyenler, Serdal Adalı, hatta Emre Kocadağ'ın çıkmasını bekleyenler, sorulara cevap verilemediği, yıpratıcı bir belirsiz süreci geride bıraktılar.

ÖNEMLİ NOT

Beşiktaş için kaygı verici olan şu; koskoca camia, seçimi adayların çıkma ihtimaline kilitlemiş duruyor. Beşiktaş için hangi projelerin üretileceği, bu projeleri hangi yönetimlerin veya kadroların gerçekleştireceği sorgulanmıyor. Beşiktaş, kan ve zaman kaybederken, camianın sorması gereken soru, "Beşiktaş için ne yapacaksınız?" olmalı. Gerisi lafügüzaf!