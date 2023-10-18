Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Filistin'e destek veren futbolculara skandal karar! Kadro dışı bırakılıyorlar...
Giriş Tarihi: 18.10.2023 16:28 Son Güncelleme: 18.10.2023 16:28

Son dakika: Filistin'e destek veren futbolculara skandal karar! Kadro dışı bırakılıyorlar...

AA
Son dakika: Filistin’e destek veren futbolculara skandal karar! Kadro dışı bırakılıyorlar...

Son dakika haberleri... Spor camiası Filisten'e desteklerini açıklarken Avrupa futbolunda ise peş peşe skandal haberler gelmeye devam ediyor. Avrupa'daki futbol takımları, İsrail ordusunun saldırıları altındaki Filistin'e sosyal medya üzerinden destek veren futbolcuları kadro dışı bırakıyor.

Avrupa'daki futbol takımlarında forma giyen ve Filistin'e destek verdiğini açıklayan birçok futbolcunun kadro dışı bırakılması skandalına peş peşe yeni isimler katılmaya devam ediyor.

FİLİSTİN'E DESTEK VEREN FUTBOLCULAR KADRO DIŞI

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Mainz 05 de Filistin'e destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle futbolcusu Anwar El Ghazi'yi dün kadro dışı bıraktığını duyurmuştu. Mainz 05, kadro dışı kararı sonrası El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili milletvekili Johannes Steiger, Filistin'e destek paylaşımı yapan Almanya ekibi Bayern Münih'in Faslı futbolcusu Noussair Mazraoui'nin hem kulüple ilişiğinin kesilmesini hem de sınır dışı edilmesini istedi. BILD gazetesi, ''terör desteği yapıyor'' manşeti attı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Filistin mesajı paylaşan Fransız milli futbolcu Karim Benzema için ''teröristler ile ilişki içinde'' açıklaması yaptı.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımı Nice, sosyal medyadan Filistin'e destek mesajı paylaşan Cezayirli futbolcusu Youcef Atal'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Atal, sosyal medya hesabından Yahudilerin hedef alındığı, başka birisinin konuşma yaptığı bir video paylaşmış, bu paylaşım Fransa'da tepki görmüştü. Nice, daha sonra paylaşımını silmesine rağmen futbolcuyu kadro dışı bırakma kararı aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

ABD Başkanı Biden İsrail’in kanlı elini sıkmak için koştu! Gazze katliamının sabahında yüzler gülüyor!
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
SON DAKİKA | Bakan Fahrettin Koca'dan Gazze açıklaması geldi: Sahra hastaneleri kurmaya hazırız
Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'nun tezkere provokasyonuna sert tepki: Söz konusu değil
Filistinli akademisyen Muhammed Heiji Gazze'nin dramını anlattı, İslam ülkelerine seslendi: Neden korkuyorsunuz?
Bölgede olan bitenin arka planı
Scholz'dan Gazze'deki hastane saldırısı sonrası açıklama: İsrail'in kendilerini savunma hakları var
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Efsane filmin oyuncusu kansere yakalandığını duyurdu: Artık kemoterapiler de fayda etmiyor…
İsrailli bakandan 'Hastane Katliamı' sonrası alçak paylaşım: Gazze'ye girmesi gereken tek şey yüzlerce ton patlayıcıdır!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Filistin'e destek veren futbolculara skandal karar! Kadro dışı bırakılıyorlar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA