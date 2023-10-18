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Giriş Tarihi: 18.10.2023 15:04 Son Güncelleme: 18.10.2023 15:25

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, cumartesi günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

İKİNCİ GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİ
İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde ikinci kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Geçtiğimiz sezon Seyrantepe'de oynanan ve Meler'in yönettiği müsabakayı sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla kazandı. Halil Umut Meler, daha önce 3 defa Galatasaray - Fenerbahçe, 3 kez de Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 3, siyah-beyazlılar 2 ve Fenerbahçe de 1 kez galibiyet aldı. 1 mücadele ise berabere tamamlandı.

İŞTE 9. HAFTA HAKEMLERİ
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

21 Ekim Cumartesi:
13.30 Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor: Burak Şeker
16.00 Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Halil Umut Meler

22 Ekim Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan
19.00 Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir: Murat Erdoğan
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

23 Ekim Pazartesi:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
20.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

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Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek
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